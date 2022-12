El lateral de Pumas y de la Selección de Brasil, Dani Alves, se perfila para tener su primera titularidad en la Copa del Mundo 2022 frente a Camerún, y aprovechó para dar un mensaje a todas las personas que dudan de su capacidad por jugar en la Liga MX.

“Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría. En Brasil siempre hay que buscar a alguien para criticarle; como el resto de jugadores están en grandes equipos de Europa, me ha tocado a mí” aseguró Alves.

Quien hoy milita en México, ha sido de los nombres más criticados por la prensa brasileña al ser publicada la lista de convocados por Tité para disputar el Mundial. Sin embargo, el lateral está convencido de su función en el equipo nacional y la entrega que tiene cuando le toca responder en el campo.

“Mi misión es dar lo mejor en favor del equipo. En los dos partidos que no he estado el equipo necesitaba un defensa, yo soy más de ataque. Estoy para servir a Brasil. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería. Dame una misión y yo la ejecutaré” declaró.



Finalmente, el ex futbolista del Barcelona aseguró que la edad no es un factor determinante sino el momento en el que llegas para la Copa del Mundo. “Mucha gente lo cuestiona por mi edad, porque no esté en mi mejor momento, pero para una Copa del Mundo no hace falta estar bien en el equipo, hay que estar bien en el Mundial y es lo que he hecho desde 2003. Por eso estoy aquí” concluyó el defensa.

TE PODRÍA INTERESAR: La Selección Mexicana rompe concentración, se van de Qatar tras el fracaso