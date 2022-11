Las lesiones son tema corriente en la previa del Mundial de Qatar 2022. Desde hace aproximadamente un mes, futbolistas de todos los países han tenido una exigencia mayor en las competencias de calendario y algunos han pagado las consecuencias, no pudiendo llegar a disputar la Copa del Mundo.

Es el caso de varios integrantes de la Selección Argentina. Hace horas, Lionel Scaloni tomó la decisión de desafectar a dos jugadores de la “Albiceleste”, luego de una rutina de prueba y exigencia para evaluar su estado físico. La práctica resultó con dos bajas definitivas: Nicolás González y Joaquín Correa. En su reemplazo fueron convocados Ángel Correa y Thiago Almada, respectivamente.

Jugadores de la Selección de Argentina que están bajo la lupa médica

Hasta el día previo al debut frente a Arabia Saudita, Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista. Por ahora no se descartan nuevas bajas. Y uno de los jugadores argentinos que no llega al 100%, por el momento, es Leandro Paredes. El centrocampista de la Juventus sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho hace un mes, se pudo recuperar y así jugó en su equipo italiano y también en el encuentro de Argentina frente a Emiratos Árabes Unidos (amistoso). Salió por un golpe, pero continúa siendo evaluado de cerca.



Marcos "Huevo" Acuña. Fuente: Instagram @marcos.acuna10

Otro de los seguidos bien de cerca en la “Albiceleste” es Marcos Acuña. El lateral izquierdo del Sevilla arrastra una pubalgia. Si bien jugó contra Emiratos y rindió bien, su condición crónica y dolorosa hace que sea uno de los vigilados de cerca por el cuerpo médico. Por su parte, Juan Foyth también es uno de los que está en evaluación de cara al debut y seguirán de cerca su capacidad actual. Estuvo dos meses sin actividad por una lesión en la rodilla izquierda. Y si bien jugó en el amistoso, su desempeño no fue el más destacado.

Leandro Paredes en campo de juego. Fuente: Instagram @leoparedes20

En cuanto a Alejandro “Papu” Gómez, quien sería un fijo reemplazo de quien se quedó fuera del Mundial por lesión, Giovani Lo Celso, no estuvo jugando de titular en el amistoso porque tiene una molestia en la rodilla. Por eso decidieron “cuidarlo” para el debut en Qatar 2022. Por su parte, Cristian “Cuti” Romero no disputó tampoco el reciente partido contra Emiratos, por decisión de Scaloni de no “arriesgarlo” antes del debut. El defensor del Tottenham se recuperó recientemente de una distensión en el gemelo derecho.