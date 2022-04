Gerardo Martino responde a Marcelo Flores sobre su futuro en la Selección Mexicana

Sin pensarlo mucho, Gerardo Martino fulmina de golpe la polémica suscitada alrededor de Marcelo Flores. Mientras el joven futbolista del Arsenal reveló a EL UNIVERSAL Deportes que aún no ha tomado una decisión sobre si jugará con la Selección Mexicana o la de Canadá, el entrenador del Tricolor le aclara que debe determinarlo pronto y no condicionar su presencia en alguna con base en cuál le ofrecerá ir al Mundial Qatar 2022.

"Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial", sentencia el "Tata". "Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una que lo lleve al Mundial".



De hecho, sobre la posibilidad de que integre al representativo mexicano en el certamen de Medio Oriente, afirma que "es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial".

A Martino no le agrada el escenario de que el Tricolor deba ofrecerle algo a Flores para convencerlo. Sentencia que quien integre a este Tricolor debe estar completamente convencido de que lo mejor para él es jugar para México.

"No se debe plantear de esa forma, no debemos ofrecerle nada al futbolista", aclara. "Son los futbolistas los que les deben ofrecer a la Selección, en lo futbolístico y en tener ganas de pertenecer. No estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas, ellos deben venir con convicción".