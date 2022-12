Comentarista de Fox Sports arremete contra Televisa y TV Azteca por fracaso de México en Qatar

La Selección Mexicana de Gerardo Martino fracasó abruptamente en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero antes de que se consumara el duro golpe, algunos ya presagiaban la eliminación.

Antes del encuentro ante Arabia Saudita, Gustavo Mendoza, comentarista y conductor de Fox Sports, lanzó un contundente mensaje en contra de su competencia como Televisa y TV Azteca.

El también narrador criticó que ambas televisoras tienen el poder sobre la Selección Mexicana y que el cambio debería comenzar desde ambos grupos, dueños de los derechos del Tricolor.

“Soy directo: Hay que quitarle el control a Televisa y TV Azteca. Emilio Azcárraga no debe ser quien decide quién es el presidente, ni el técnico”, inició Mendoza con su comentario durante uno de sus programas en la Copa del Mundo.

“Ojo. Mucha gente piensa que esta crítica la hago porque queremos tener los derechos de transmisión de la Selección… Por supuesto que los queremos, pero ese no es el punto, que lo sigan teniendo, pero eso no debería darles derecho de manejar este país. No nos han llevado a ningún lado”, continuó de manera contundente.



"HAY QUE QUITARLE EL CONTROL A TELEVISA Y TV AZTECA"@GusMenFox lazó un fuerte mensaje a Emilio Azcárraga y Salinas. No les da el derecho a elegir al presidente de la FMF y técnico del Tri. @RafaMLOficial@carlossalcido7@CharlynCorral#FOXSportsenQatar pic.twitter.com/QmGjB774XD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 29, 2022

Sin saber el resultado ante Arabia Saudita, Gustavo Mendoza concluyó diciendo que se avecinaba el mayor fracaso del Tricolor en los últimos años.

“Estamos en la antesala de la peor participación de México, desde 1978. Señor Azcárraga, señor (Ricardo) Salinas, dejen el trabajo del futbol de cancha a gente que sepa manejar nuestro futbol. Es ahí donde está el problema”, concluyó.