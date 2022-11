Andrés Guardado, molesto en conferencia: No sé quién dijo que estaba lesionado

Andrés Guardado apareció en la rueda de prensa previa al juego ante Arabia Saudita.

Se supone que el capitán de la Selección Mexicana estaba más que descartado para el partido del miércoles en el estadio Lusail, debido a molestias musculares, el propio Gerardo Martino lo había mencionado, pero…

Guardado está de pie, listo para jugarse su última carta mundialista.

“Ya estoy mucho mejor, salí (contra Argentina) por un golpe. Estoy a disposición del ´Tata´ para lo que decida”.

Se quejó de que alguien lo había descartado: No sé quién dijo que estaba lesionado, que no podía jugar. Estoy listo para lo que me pida el técnico y para ayudar al equipo.

Andrés Guardado, si alinea ante Arabia Saudita, llegaría a 180 partidos con la Selección Mexicana.



Andrés Guardado sobre su quinto Mundial

Fuera de los partidos que acumula en las piernas, Andrés Guardado se dijo feliz de entrar al club de cinco Copas del Mundo, las cinco con partidos jugados.

“Jamás me hubiera imaginado estar en cinco Copas del Mundo. Uno sueña con una, imagínate con cinco. Pero es algo que se queda para mí, pare el orgullo personal, pero estamos en un deporte de equipo y me gustaría presumir algo que se consiguió como equipo, más que algo personal”.

Guardado se une a Antonio Carbajal y Rafa Márquez, quienes jugaron cinco mundiales en la cancha, además de Memo Ochoa, quien en Qatar 2022, hace su quinta aparición, aunque sólo ha jugado tres.

“Algunos verán el lado negativo de las cosas, con tantos jugadores, mexicanos con cinco Mundiales, algunos verán el lado positivo. Yo trabajé durante 17 años para estar siempre vigente y bueno, eso es lo que se cosecha”.