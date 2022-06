Todo listo para la clase masiva de Box que se llevará a cabo este 18 de junio en el Zócalo capitalino, y se espera la asistencia de 15 a 20 mil personas que participaran para romper el Récord Guinness como la clase más grande del mundo, el cual actualmente lo tiene Moscú, Rusia.

“La Clase de Box Más Grande del Mundo, no se la pierdan: sábado a partir de las 7:00 de la mañana, hay que estar en el Zócalo e inicia a las 8:00 de la mañana, inicia la Clase de Box Más Grande del Mundo”, recordó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Rebasaron registro

En conferencia de prensa, el director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, dijo que este día se comenzaron a entregar los kits a los participantes, los cuales están integrados por una playera y un morral, y dependiendo el color de camisa deberán ingresar por diversas calles del primer cuadro de la capital.

Mencionó que se registraron cerca de 40 mil personas, pero por cupo del Zócalo esperan recibir 15 a 20 mil. No obstante, se encuentran valorando si abrirán 20 de noviembre para albergar más participantes ya que es un tema de logística para romper el récord.

El acceso al Zócalo será a partir de las 6:00 de la mañana, habrá un curso teórico antes de la Clase Masiva, comenzará a las 7:30, y cuando el Zócalo se encuentre con la cantidad de personas justa o la Clase Masiva de Box esté por comenzar, y aclaró que los servicios de transporte de la Ciudad de México, ofrecerán facilidades a todos los que porten la playera y número oficial, el Metro, Trolebús y Tren Ligero serán gratuitos; las estaciones cercanas y abiertas para ese evento van a ser Metro Pino Suárez, Metro Isabela Católica y Metro San Juan de Letrán.

En ese sentido, las playeras verdes, entrarán por la esquina de 5 de febrero y Venustiano Carranza; las playeras rojas en la esquina Pino Suárez y Venustiano Carranza; la playera blanca en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza; y la playera beige estará su entrada en la esquina 20 de Noviembre y República de El Salvador.

¿Qué se necesita para romper el récord?

Javier Hidalgo detalló que el reglamento es el siguiente: ningún competidor podrá acceder al Zócalo sin su playera y número, se deberán seguir las instrucciones de los instructores que llevarán la clase, “no olvidar llevar ropa cómoda, shorts, pants, tenis, y guarden sus pertenencias en el morral porque no habrá guardabultos”, aclaró.



Mientras tanto los motivos de la descalificación, porque el Guinness puede descalificar a los participantes, son: es abandonar o evitar la rutina oficial, no tener colocado el número al frente, no usar la playera oficial durante la Clase de Box, no pisar los tapetes para registro al momento de su llegada, actitudes antideportivas con los participantes y staff, dejar de hacer la rutina, y no se permite el uso del celular a lo largo de los 30 minutos de la clase.

“Para romper el Récord Guinness, la Clase Masiva será continua, no podrá detenerse, ese es el objetivo, sólo podrán realizar dos pausas de 20 segundos para hidratarse durante la clase”, añadió.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr