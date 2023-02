“Yo no tengo absolutamente nada que ver”, asegura Lía Limón sobre mensajes de odio contra Sheinbaum

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, negó rotundamente que tenga algo que ver y que haya utilizado recursos públicos para financiar las pintas que aparecieron en bardas de la demarcación en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver, yo no soy quien está haciendo esto, yo creo en la unidad, no creo en ese tipo de campañas, no estoy de acuerdo con las muestras de odio, pero también creo que ellos son los que se han dedicado a sembrar ese odio y esa división desde que entraron a gobernar”, subrayó.

Al aclarar que la alcaldía no tiene autoridad para permitir la pinta de bardas, pues son los dueños de los predios quienes lo autorizan o no, Lía Limón demandó a quienes la acusan a que prueben sus dichos y no sigan fomentando la división y el encono.

Finalmente, expresó que ya es momento de que las autoridades de la CDMX se pongan a trabajar por una ciudad donde todos tengan igualdad de oportunidades, una ciudad donde se gobierne para todos, fomentando la unidad y no la división.

Este viernes aparecieron mensajes en bardas de Álvaro Obregón con el mensaje: “La tragedia del metro tiene nombre” y posteriormente gráficos que simulan el perfil de la Jefa de Gobierno, además de términos como negligencia, corrupción, de muerto y panteón.



afcl