Naucalpan, Mex.—Pese al inminente derrumbe de un edificio, en la calle Prolongación Sierra Madre del Norte, en la colonia Alfredo V. Bonfil en Naucalpan, y a pesar del cordón de seguridad que advierten sobre el peligro, EL UNIVERSAL pudo observar que aún hay vecinos que siguen pasándose sobre la calle a pesar de la instrucción de los policías municipales de no rebasarlo, poniéndose en riesgo porque llegan a detenerse para observar y seguir sus caminos.

“Yo ya tengo listas mis maletitas también por si hay que salir corriendo. No se sabe. Ya tengo mi ropa y unas cobijitas por si hay alguna cosa de emergencia, ya nomás agarro y me salgo. Al menos podría sacar algo yo porque las familias que ahí vivían no pudieron sacar nada, no les dieron permiso”, dijo la señora Noelia Zuno Silva, vecina de la colonia Alfredo V. Bonfil.

Su casa se encuentra en contra esquina con el inmueble que fue desalojado desde el miércoles pasado y teme que cuando se derrumbe, al encontrarse en bajada, sobre la calle Prolongación Sierra Madre del Norte, los escombros caigan con fuerza hacia su hogar. Además de que siguen con el temor sobre los tanques de gas que se quedaron en la azotea y el cableado eléctrico de la zona.

En ese mismo predio, que comparte con más familia, hay una tienda de abarrotes que reabrió para ofrecer servicio a la población. Y aunque se encuentra dentro del área delimitada por Protección Civil de Naucalpan, afirman que les permitieron volver a poner en funcionamiento el negocio.

Sin embargo, se enfrentan a bajas ventas. Primero, cerraron jueves y viernes ante el desalojo de personas que hubo y por incertidumbre de si podrían seguir vendiendo y para el sábado, reabrieron. Y desde entonces, el poco paso de gente por la calle Prolongación Sierra Madre del Norte lo han resentido.

“Ya no se trabaja igual. La venta ha caído y ese edificio creemos que todavía va a tardar en caerse. Los proveedores se quedan antes del cordón, suben hasta ahí y ya cargan”, expresaron en el negocio que estuvo cerrado dos días ante el desalojo que hubo de personas.

En la esquina de las calles Prolongación Sierra Madre del Norte y Sierra Norte de Puebla está un poste con cámaras de seguridad del C5 del gobierno del Estado de México. Una de las video cámaras apunta hacia el inmueble en riesgo, el cual de acuerdo a las autoridades locales, podría caerse en cualquier momento.

