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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) cálido a caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad para la tarde de este lunes 22 de junio en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias ligeras con algunos chubascos y actividad eléctrica. Este día habrá viento de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15°Celsius.
Lago de Guadalupe, entre descargas de aguas residuales y basura; desde 2004 es Área Natural Protegida en Edomex
mahc/LL
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