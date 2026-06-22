Metrópoli | 22-06-26 | 09:34 | Actualizada | 22-06-26 | 09:34 |

La () cálido a caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad para la tarde de este lunes 22 de junio en la Ciudad de México.

Se esperan con algunos chubascos y actividad eléctrica. Este día habrá viento de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15°Celsius.

mahc/LL

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