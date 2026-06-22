La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) cálido a caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad para la tarde de este lunes 22 de junio en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras con algunos chubascos y actividad eléctrica. Este día habrá viento de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15°Celsius.

Esta tarde se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo medio #nublado y aumento de nubosidad por la tarde; se esperan #lluvias ligeras con algunos chubascos y actividad #eléctrica.



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 15 °C



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mahc/LL