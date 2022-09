Del 7 hasta el 16 de octubre se llevará a cabo la XXII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México donde se otorgarán 10 mil ejemplares gratis, además de la oferta de material de 210 casas editoriales y la presentación de cerca de 150 escritores nacionales, así como invitados nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno, la Secretaría de Cultura de la capital indicó que esta edición “regresa con muchísima fuerza, vienen autores de Latinoamérica y de todo el mundo, pero justamente por la coyuntura y el referente que es América Latina en la izquierda, en el mundo, decidimos que la temática fuera “Latinoamérica a la Vanguardia”. Entonces vamos a tener conferencias, vamos a hablar de literatura, política, historia, de feminismos, de luchas sociales, habrá actividades también de cine y presentaciones musicales”.

“Además de que entre las personalidades que nos van a acompañar este año estarán Noam Chomsky, Elena Poniatowska por supuesto, en un homenaje que haremos a Rosario Ibarra de Piedra; Jean-Luc Mélenchon y muchos más”.

En tanto, la directora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Saiz refiero que al encuentro asistieran más de 55 invitados extranjeros , desde escritores, analistas políticos, funcionarios de otros gobiernos y visitantes de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Cuba, Bolivia, España, Francia, Italia y Estados Unidos.

“Vamos a tener 225 actividades, las cuales van a estar divididas en mesas redondas, debates, conferencias, charlas, entrevistas y presentaciones de libros”, acotó.

La directora de la brigada refirió que los costos de los libros van desde 10 pesos hasta más de 500 pesos, por lo que habrá diversidad para todos los bolsillos.

“El Zócalo de la Ciudad de México es el Zócalo, es la plaza más importante que tenemos y ahí convocamos no solamente a los que van normalmente a una Feria del Libro, convocamos también o atrapamos de alguna manera a la gente que va a pasando por ese Zócalo y se acercan a los libros sin ninguna barrera cultural, no es lo mismo que entrar a una librería donde sienten que no es su lugar; no, ahí se acercan a los libros sin ninguna barrera, se acercan a los autores, se acercan a los debates que tenemos”.

Esta feria es distinta, afirma jefa de gobierno

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum subrayó que en esta edición la temática de la Feria Internacional del Libro será “América Latina o Latinoamérica a la Vanguardia.

“Esta feria es distinta, esta feria está hecha para la gente, está hecha para el pueblo de la Ciudad de México y además, para muchos visitantes que vienen, porque son libros muy accesibles, tienen varios días en donde están escuchando un debate, en particular ahora, sobre lo que significan los nuevos gobiernos en América Latina, los gobiernos de izquierda, qué significa que estén a la vanguardia, lo que hoy significa América Latina para el mundo.”

afc/ACMR