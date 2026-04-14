Tras la tregua del fin de semana, los trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) retomaron el paro escalonado, para exigir al Gobierno capitalino más presupuesto para el mantenimiento de trenes y ello, provocó que miles de usuarios padecieran las consecuencias: esperar hasta 30 minutos para subir a un tren, así como llegar tarde a su sitio laboral o de estudio.

La Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, al igual que el viernes, fue de las más afectadas.

Desde temprana hora dicha línea registró alta afluencia, con tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos y trenes completamente llenos, que impidieron que usuarios pudieran abordar.

Estudiantes universitarios avanzaban apresurados, intentando abrirse paso para llegar a tiempo a sus clases, mientras otros optaban por correr entre pasillos y escaleras ante la incertidumbre del servicio.

Monserrat Ávalos, estudiante de la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria, llevaba 25 minutos de espera para poder subirse a un tren en la estación Centro Médico, pues circulaban pocos e iban llenos.

Detalló que su trayecto normal es de 30 minutos y ayer llevaba ya casi una hora.

Recordó que el viernes pasado salió de la universidad a las 21:00 horas, pero no logró abordar un tren sino hasta las 22:00, debido a la saturación.

En la Línea A, que va de La Paz, en el Estado de México, a Pantitlán, en la Ciudad de México, también hubo afectaciones.

En la primera los trenes tardaron en salir 20 minutos y luego circulaban varios segui- dos. Sin embargo, miles de usuarios de municipios de la zona oriente del Estado de México, que usan esa línea de transporte para ingresar a la capital, enfrentaron afectaciones directas en sus horarios laborales.

María López, vecina de Chimalhuacán, esperó más de 20 minutos en el andén de La Paz.

“Llegué a las 11 y el tren no salía. Cuando por fin se movió, ya sabía que entraría tarde a mi turno en la fábrica de Iztapalapa. Nadie explicó nada y esto viene del paro de los trabajadores”, dijo.

El SNTSTC detalló por la mañana que varios trenes dejaron de circular: en la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, circularon 17 trenes de 29. En la Línea 7 trabajaron sólo 12 de 18 trenes.

A su vez, en la Línea 8, que corre de Garibaldi hacia Constitución de 1917, circularon únicamente 18 de 24 trenes.

En la Línea 9, de Tacubaya a Pantitlán, trabajaron 20 de 22 trenes; mientras que en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, hubo en servicio sólo 11 de 17 trenes.

Durante la tarde de este lunes los usuarios del Metro esperaron, en promedio, de tres a nueve minutos el paso de los convoyes en andenes de diversas estaciones.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por las líneas 7, 2, 3 y 1 se observaron pequeñas aglomeraciones, principalmente en la estación Hidalgo de las líneas 2 y 3, donde el paso de los trenes por la estación tardaba un intervalo de hasta nueve minutos.

En la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, se observó que el paso de los trenes era, en promedio, cada seis minutos.

La larga espera provocaba asombro, enojo, caras largas y desesperación entre algunos usuarios. La desesperación era evidente, por lo que algunas personas optaron por salir de la estación y buscar otras alternativas para llegar a su destino. “Es mucho tiempo de espera”, alcanzó a decir un hombre, quien se apresuraba a salir de las instalaciones.

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