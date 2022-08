Nezahualcóyotl.- Después de más de dos horas y media de bloqueos en varias avenidas de la metrópoli, a las 13:30 horas, los transportistas que participaban en una protesta que inició a las 11:00 horas, liberaron el tráfico vehicular.



Los operadores de varias líneas de transporte cerraron vialidades para protestar por una supuesta red de corrupción que prevalece en la operación de corralones y servicio de grúas en el Estado de México, en el que estarían involucrados agentes del Ministerio Público, Secretaría de Movilidad, Tránsito Estatal y municipal, entre otros.



Denunciaron que en ocasiones para liberar una unidad retenida por alguna irregularidad les cobran hasta 50 mil pesos por liberarla de algún corralón a donde se la llevaron.

Además de que en esos espacios concesionados les roban autopartes y no se hacen responsables por los daños que sufren.



El cierre de vialidades ocasionó severos problemas a la circulación en varios puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México porque los conductores y usuarios de otros medios de transporte no pudieron llegar a tiempo a su destino.



Se realizó una reunión entre funcionarios estatales y dirigentes de algunas rutas, por lo que decidieron liberar las avenidas que estaban bloqueadas.



Hasta ahora el gobierno del Estado de México no ha informado de manera oficial a qué acuerdo llegaron con los inconformes.



Después de más de dos horas y media de bloqueos en varias avenidas de la metrópoli, los transportistas liberaron el tráfico vehicular.



