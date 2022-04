Cientos de personas se formaron desde las primeras horas de este jueves en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México , para ingresar a la réplica de la Capilla Sixtina , la cual originalmente se encuentra en el Vaticano.

A las 9:30 de la mañana, la familia Gómez ya se encontraba preparada para acceder, pues aseguraron que es una oportunidad única en la vida ante la falta de recursos económicos para visitar la Capilla Sixtina en Europa.

"Venimos a conocerla, nuestro objetivo es ver la pintura de "La Creación de Adán"; hay bastante gente, pero no hay problema, vamos a ingresar y es una oportunidad, no hay dinero para ir al Vaticano, así que aquí andamos", dijo la señora Ernestina, acompañada por su hija y sus nietos, todos ellos habitantes de Ecatepec, Estado de México.

Al salir, Ernestina no contuvo el llanto ya que se encontraba sorprendida de lo que había visto, "la gran mayoría, que todos hagan un esfuerzo por venir".

Repiten experiencia

Mientras tanto, María de Lourdes, de la alcaldía Iztacalco, comentó que es la segunda vez que visita la Capilla Sixtina, la primera fue en el 2016 en el Monumento a Revolución.

"Me parece maravilloso, es la segunda vez que la visitó...en esta ocasión aumentaron las pinturas a la entrada del museo, pero me parece que faltaron algunas descripciones (...) La capilla es maravilloso, no encuentro otras palabras para expresarlo", comentó mientras se le salían algunas lágrimas de los ojos.

¿Cómo vistar la Capilla Sixtina en el Zócalo?

Cabe mencionar que para ingresar a la capilla es necesario contar con boleto, los cuales son gratuitos y solo se puede obtener por internet. Ya en el interior las personas pasan a una antesala con obras del Vaticano.

Posteriormente, el grupo de cerca de 100 a 200 personas deben observar una proyección de 15 minutos sobre la construcción y el proceso que llevó Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina.

En todo momento, personal de Museos del Vaticano y de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México piden a la ciudadanía no tomar fotografías, ni comer o beber, así como usar las medidas sanitarias al interior.



