Un video del choque de trenes en la Línea 3 de la Ciudad de México, muestra cómo los pasajeros tratan de liberar a una persona que quedó prensada de las piernas, utilizando los pasamanos del vagón que se desprendieron tras el percance y se iluminan con sus propios teléfonos celulares.

Tras el choque que dejó una persona muerta y más de 50 heridos, algunos de los usuarios que vivieron el alcance difundieron videos de lo ocurrido en los que se evidencia la tardanza de las autoridades para rescatar a los afectados.

Durante el improvisado rescate, varios de los usuarios gritan desesperadamente por ayuda, mientras que otros más muestran su coraje e indignación ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

"Necesitamos ayuda aquí en el Metro... Llevamos más de 20 minutos aquí y las autoridades ni se asoman", dice el sujeto que filma los hechos con su celular, mientras que otra persona grita: "¿Qué, nadie nos va a venir a ayudar?".

En el video, con duración de 2 minutos 51 segundos, se muestra a unas seis personas a bordo del vagón afectado, entre asientos y tubos desprendidos, luchando por liberar a un hombre con lo que tienen a la mano sin tener éxito.

A pesar de estar en un túnel donde la señal telefónica es casi nula, una mujer logra comunicarse con un familiar a quien le contó lo sucedido.

"Gracias a Dios estamos bien, es que al pinche Metro en el que veníamos lo impactó otro metro atrás... aquí entre La Raza y Potrero. Sí, estamos bien, pero hay un señor atorado de las piernas, seguimos aquí en el túnel porque no nos han sacado", narró la mujer.

Casi al final del video, un trabajador del Metro llega hasta donde está el vagón e ingresa para ver la situación, sin embargo, este es recibido con reclamos de los desesperados pasajeros, inclusive es amenazado con ser golpearlo ante la falta de ayuda.

"No mames güey ya casi treinta minutos y no pueden ayudar, hay uno prensado y otra señora se anda muriendo", dice uno de los pasajeros, a lo que el trabajador contesta: "permítame es que yo no puedo hacer nada", desatando la furia de los pasajeros. "No mames como que no puedes hacer nada, llama a los paramédicos, yo si te voy a partir tu madre", le recriminó un pasajero.

Ante esto, el trabajador opta por abandonar la unidad y retirarse del sitio.

Según testimonios de los usuarios afectados, casi media hora después del percance los servicios de rescate comenzaron a llegar al lugar del accidente para realizar las maniobras de rescate.



"Recórranse tantito"; unidades de RTP apoyan como servicio complementario

"Recórranse tantito hacia atrás, faltamos unos de subir", gritó una mujer, que se encontraba en la parada exterior del Metro La Raza, de la Línea 3, a los pasajeros que ya estaban arriba de una unidad de RTP que llegó y que se encuentra brindando apoyo emergente, debido al cierre de cuatro estaciones de esta Línea, que hasta esta tarde-noche se mantiene tras el choque de dos trenes ocurrido ayer por la mañana.

Durante un recorrido por EL UNIVERSAL a bordo de estas unidades, se comprobó que no hay mayores complicaciones para los usuarios, pues es domingo y aunque las unidades van llenas, la afluencia de camiones es constante.

Personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) se mantiene con megáfonos dando indicaciones a los usuarios sobre dónde abordar y descender.

"Fue lamentable este accidente, aunque las causas no las sabemos, esta es una línea muy importante que ya tiene algunos problemas que no se han atendido, ojalá que se puedan atender con lo que acaba de suceder. No tuve ningún problema para trasladarme a mi trabajo y ahora que voy de regreso a casa", dijo David Sánchez, quien esperaba el RTP.

No obstante, donde sí hay confusión es con los usuarios que optaron por llegar en Metrobús a la estación Potrero, zona cero del accidente que dejó una mujer muerta y una centena de heridos, pues esta parada permanece sin servicio debido a que en el carril exclusivo, sobre Insurgentes Norte, aún hay unidades de bomberos y patrullas que permanecen laborando.

Durante el recorrido también se observó a personal del Metro caminar sobre las vías intentando poner todo al 100% para reanudar a la brevedad el servicio.

Será esta noche cuando se informe cuándo se reanudará el servicio en estas estaciones de la Línea 3. Cabe recordar que este lunes 9 de enero es el regreso a clases, por lo que las autoridades buscan ya poder brindar el servicio en su totalidad.

Con información de Omar Díaz.

