Sin extintores y con precios que los consumidores consideran excesivos, los fines de semana se triplica la presencia de ambulantes en la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc.

Los comerciantes ocupan espacios que entre semana están libres, como pasillos, fuentes y calles como Ángela Peralta, punto que permaneció vacío por meses tras una pelea entre ambulantes y policías.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que al interior de los pasillos de la Alameda Central, entre Fuente Rítmica y de las Ninfas, Pasillo de Fuente a Venus hasta las Américas, así como alrededor de las fuentes y monumentos, la mayoría de los comerciantes venden comida.

A inicios de abril el Gobierno de la Ciudad de México obligó a tener extintor a comerciantes de la Alameda Central que manejaran algún tipo de aceite hirviendo, y dio cinco días para adquirirlo. Sin embargo, cinco meses después, ya no lo tienen.

También se había pedido que utilizaran tapetes debajo de las freidoras, y aunque eso sí lo cumplen, ya no cuentan con extintores de sus carritos.

El pasado 16 de julio el Gobierno capitalino retiró a 104 puestos de indígenas de la calle Doctor Mora; ahora se instalaron 10 más para vender comida, también sin extintor.

Acusan precios excesivos

En la zona los elotes se venden a 80 pesos, las papas a 70, las alitas a 120, y los cigarros en 10, lo que consumidores acusan que es el doble de precio.

Iker, quien decidió no comprar un elote de 80 pesos, aseguró que “un elote normalmente no tendría que pasar de los 50 pesos”.

“No pagan impuestos, no pagan local, ni luz, ni agua, y todavía suben tanto los precios, creo que no se vale”, dijo.

Otro turista se hizo de palabras con una vendedora porque no le quería regresar su dinero, al ver que los cigarros costaban los 10 pesos, “cuando yo los compro a 7 u 8, y le digo que no quiero —porque no son honestos con los precios—, se enojan”.