Vecinos de Ecatepec bloquean avenida Central para exigir abasto de agua potable 

Ecatepec, Méx.- Un grupo de residentes de la colonia Villas de Ecatepec bloquean desde antes de las 8 de la mañana la avenida Central para exigir abastecimiento de agua potable en sus redes domésticas, pues desde hace varias semanas no tienen servicio.



“¡Queremos agua, queremos agua!” Es el grito que repiten constantemente ante el malestar de conductores de vehículos particulares, transporte público de pasajeros y de carga, así como de usuarios del servicio concesionado.



Los quejosos se apostaron sobre los dos sentidos del carril confinado de la Línea 1 del Mexibús, a la altura de la colonia Jardine de Morelos, por lo que las unidades articuladas no pueden circular y los usuarios tienen que descender, caminar y buscar otras alternativas de traslado para llegar a su destino.



Una de ellas fue una mujer embarazada que viajaba en uno de los camiones ecológicos, quien acompañada de su pareja se dirigía al hospital, pero al caminar se sintió mal y tuvo que ser atendida por paramédicos de Protección Civil.





Los manifestantes afirmaron que llevan tres meses sin recibir el líquido y han tenido que comprarlo con operadores de pipas particulares hasta dos veces por semana, lo que afecta su economía.



Según los vecinos, la bomba de agua del pozo no funciona debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía por un adeudo, por lo que pidieron la intervención del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), pues dijeron que ellos sí han cumplido con sus pagos anuales por el servicio.



Durante su protesta exhiben pancartas en las que reclaman a las autoridades que el suministro sea restablecido. Si eso no sucede no se retirarán del lugar, advirtieron.



Al sitio del bloqueo arribó personal del gobierno municipal, quienes les ofrecieron ser atendidos y entablar mesas de diálogo, pero los manifestantes amagaron con no liberar la vía hasta que el problema sea resuelto.



Lee también: Pemex tiene plan transexenal para 38 proyectos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día

rdmd