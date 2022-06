Vecinos apilan granizo en montículos

Habitantes de la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, tuvieron que utilizar palas y escobas para retirar el granizo que dejó la tormenta del domingo por la noche, por lo que se formaron montículos en las calles.

Entre avenida Santa Lucía y la calle Juan Cousin, decenas de vecinos sacaron escobas de sus casas y limpiaron sus entradas ante la acumulación de granizo que obstruyó las coladeras, ya que al ser denso el hielo no se derretía con facilidad, por lo que el material tuvo que ser acumulado en las banquetas.

No obstante, algunos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías, mientras algunos dueños de negocios de barrio como peluquerías y tiendas limpiaban la acera.

Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) se encontraban laborando en la zona para retirar los montículos de granizo que se combinaron con basura y hojas que arrastró la lluvia.

Mientras, en la colonia Sacramento, en sus calles se apreciaron toneladas del hielo que durante la noche fueron apiladas sobre las banquetas por personal de la alcaldía Álvaro Obregón, el cual, en la medida de sus posibilidades, los colonos empezaron a sacar por montones desde los patios de sus casas. “Creo que no me había tocado algo así desde hace tiempo o al menos no me acuerdo”, comentó doña Gabriela.

En las inmediaciones de la tienda de autoservicio de Mixcoac, donde se cayó parte del techo de lámina, trabajadores seguían laborando y personal confía en que, a más tardar la siguiente semana, ya todo esté reparado y la tienda abra en su totalidad

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la granizada del domingo fue atípica, ya que se concentró en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, una parte del Centro y Venustiano Carranza.

Aseveró que la mayor afectación fue un techo de una tienda comercial, hubo cuatro caídas de árboles, nueve encharcamientos debido al granizo, así como 13 láminas, techos y toldos dañados en diferentes alcaldías.