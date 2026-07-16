Vecinos de distintas colonias de la Ciudad de México enviaron al Congreso local observaciones sobre las presuntas violaciones del proceso, irregularidades jurídicas y vulneración a un conjunto de derechos en el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), que actualmente está en proceso de elaboración en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).

A través de un oficio enviado a la Mesa Directiva, los colonos precisan que la redacción del PGD está hecha para facilitar los negocios inmobiliarios, muchos ya pactados o inclusive iniciados, que requieren de un cambio de legislación, pero que ignoran cualquier tipo de elemento de sostenibilidad de la Ciudad.

Otra preocupación, dijeron, es la creación de la figura de las Casas de Gobierno que existirían en todas las alcaldías, pues el PGD pide elevarlas a rango constitucional y que evolucionen a Consejos de Gobierno comunitarios con atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas. “No puede haber ningún tipo de intermediación entre alcaldías y ciudadanía, y las Casas de Gobierno toman de facto facultades que corresponden a las alcaldías”, señalaron los vecinos.

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