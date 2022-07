Van 872 unidades del transporte público sancionadas por incumplir acuerdos para alza de tarifa en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, hasta este jueves 11 de julio, se han inspeccionado 12 mil 462 unidades del transporte público concesionado y han sido sancionadas 872 por incumplir acuerdos que propiciaron el incremento de un peso a la tarifa.

Las inspecciones se han llevado a cabo con el apoyo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde se han sancionado a 872 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia Tipo “C” vigente, seguro vigente, no portar uniforme, llevar acompañante, portar con vidrios polarizados o no portar cromática.

De esta cifra, destaca que 404 vehículos han sido por falta de licencia vigente. Mientras que 130 han sido por falta de uniforme (pantalón oscuro y playera clara-blanca o azul).

La Semovi recordó a las personas concesionarias y conductoras que además del módulo Vallejo ubicado en Poniente 152, No. 1020, Col. Industrial Vallejo en la alcaldía Azcapotzalco, se habilitó uno más situado a un costado del Velódromo Olímpico Agustín Melgar en la alcaldía Venustiano Carranza, con lo que se garantiza la disponibilidad de citas y conclusión del trámite en el menor tiempo posible.

aosr/acmr