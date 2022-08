Valle de Chalco.- La familia García Miguel desde hace 22 años habitaba una vivienda ubicada a las faldas del cerro de Xico, en Valle de Chalco, pero la madrugada del domingo un desprendimiento de rocas destruyó su patrimonio familiar.

Por el riesgo que representa su vivienda las autoridades municipales determinaron trasladar a los integrantes de ahora dos familias que residían en este predio ubicado en la colonia San Martín Xico la Laguna a un albergue en la estación de bomberos municipal.

Pero los García Miguel prefieren que los reubiquen a otra zona más segura porque tienen temor de que se registren más deslizamientos de piedras y rocas.

El temor es día a día, ya no podría vivir aquí a gusto. A lo mejor una reubicación, bien sería lo mejor porque si venir a apuntalar o venir a hacer los castillos o reforzar la estructura sí se podría, pero ya no puedes vivir a gusto después de una tragedia y si Dios te dio vida búscale por otro lado, espero que las autoridades me den el apoyo”, dijo Daniel García Casas, propietario del inmueble.

Según el reporte de Protección Civil del ayuntamiento vallechalquense, aproximadamente a las 4 de la mañana del domingo un fuerte estruendo despertó a los moradores de la zona, se espantaron porque al salir de su hogar vieron que varias piedras se desprendieron de la colina.

Uno de los inmuebles, ubicado en la calle Pirul, entre Adolfo López Mateos y Tepozán, resultó dañado en su estructura al caerle algunas de las rocas, para fortuna de los moradores no fue en las habitaciones donde estaban dormidos.

Los vecinos pidieron el apoyo de los servicios de emergencia y al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, así como de la Policía Municipal.

Cuando llegaron a la comunidad vallechalquense observaron que por el tamaño y la fuerza con la que bajaron las rocas rompieron las paredes de la casa y una de aproximadamente tres metros de diámetro quedó incrustada en el muro.

Otras piedras de menor tamaño quedaron en el interior de la vivienda y destruyeron varios muebles de la familia que vive en ella, así como varias de las habitaciones.

Los paramédicos revisaron a los residentes que habitan la casa, pero para su fortuna ninguno de ellos resultó herido.

Un vehículo Honda, color gris, que estaba frente a la vivienda quedó aplastado al caerle varias rocas. Otra unidad que estaba en la vía pública también resultó con afectaciones en su carrocería. Se trata de un vagoneta dedicada al servicio de pasajeros de la ruta 36.

Inspeccionan zona del deslave

Personal de Protección Civil realizó una inspección en la zona del deslave y constató que ningún otro inmueble resultó afectado.

De acuerdo a protección civil municipal un promedio de 60 mil familias se ubican en zona de alto riesgo porque sus viviendas se encuentran a lo largo de 30 kilómetros que se ubican en las faldas del cerro de Xico y el cerro del Marquez, donde se han detectado desde desprendimientos de rocas hasta grietas y hundimientos.

“En el punto donde estaba suspendida esa roca está húmedo entonces al estar húmedo ya no hay nada que detenga la inminente caída de esa roca que al impactarse se esquirló”, comentó Manuel Rojas Salas, director de Protección Civil de Valle de Chalco.

La familia García Miguel enfrenta situaciones apremiantes. Hace unos meses murió la esposa de Daniel por Covid-19, él perdió su empleo por la pandemia y ahora perdieron su patrimonio por el derrumbe del domingo pasado.

Confían en el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que puedan superar la situación en la que están actualmente.

En tanto, las autoridades municipales informaron que trabajarán coordinadamente con el gobierno del Estado de México para determinar los trabajos que se realizarán para evitar riesgos a la población.



