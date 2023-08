A dos meses de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) concluyó la renovación de 471 estaciones y más de 4 mil 500 bicicletas de Ecobici que pasaron de ser de rojas a negras, usuarios destacaron que el equipo es más ligero, el sistema de cobro es ágil y se sienten más seguros.

En contraste, comentan que entre las fallas que detectan están que la aplicación en ocasiones se traba, no informa certeramente en qué zonas hay anclaje o disponibilidad de las bicicletas. Además de que algunos equipos ya presentan desgaste, como asientos rotos, manubrios flojos o etiquetas desprendidas. De acuerdo con la Semovi, el promedio de viaje es de 18 minutos de uso por cada una.

Cinthia apuntó que lleva dos años utilizando el sistema y destacó que entre las mejoras, respecto a las bicicletas rojas, es que ahora son más funcionales y cómodas, “son más ligeras al pedalear”.

“Ahora ya las encuentro más cerca, es más fácil moverse. Sí recomendaría que les dieran mantenimiento, la verdad es que hay bicis que ya están teniendo problemas en los pedales, la manija luego está rota, el asiento; entonces, sí es importante ponerle más atención a eso, aunque las personas que las usamos debemos tener más cuidado”, sostuvo.

Alberto Hernández es usuario de Ecobici desde hace cuatro años, “la mejoría es que las bicicletas están más cómodas, ligeras y de mejor calidad”, apuntó.

“Me voy a la universidad, al trabajo, cuando tengo tiempo libre sin problema tomo un bici y me traslado, quizás los problemas es que la aplicación luego tiene problemas, es lenta, se traba”, expuso.

Ricardo Alvarado utilizó las primeras bicicletas del sistema de color verde y ahora las negras. “La manera de desplazarte es más cómodo. Las fallas que he vivido es que el anclaje a veces no funciona, o no hay bicicletas cuando hay mucha demanda, aun así lo recomiendo.

EL UNIVERSAL informó el 3 de junio que la Semovi multó al consorcio 5M2 S.A. de C.V. y BKT, S.A. de C.V. por retrasos en el proceso de renovación y expansión.

Actualmente, el gobierno continúa con su proyecto de expansión a 32 colonias en tres nuevas alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco; así como 31 nuevas colonias de las alcaldías actuales: Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En total, cuando concluya el proyecto se prevé que el sistema llegará a 687 estaciones y 9 mil 308 bicicletas.

A la fecha, Ecobici tiene un costo para el servicio anual de 521 pesos; el precio por un día es de 118; tres días por 234 y 7 días por 391 pesos.