“Siempre surge la desconfianza, nada como tramitar sus papeles por uno mismo”, dijo Yoharanice Contreras, de 33 años, quien acudió al Registro Público de la Propiedad y de Comercio para realizar un certificado.

En los alrededores del Registro Público de la Propiedad, es común la presencia de estos intermediarios que prometen agilizar los trámites a cambio de dinero.

Pese a las advertencias de las autoridades sobre los riesgos de fraude o falsificación de documentos, los usuarios aseguran que su presencia se mantiene constante fuera de las instalaciones.

Yoharanice mencionó que, al llegar a las oficinas, una serie de gestores de documentación o “coyotes” se acercaron a ofrecerle un servicio más rápido.

Soledad Hernández acudió también a las oficinas para tramitar su régimen de liberación; sin embargo, comentó que el costo le pareció elevado, ya que tuvo que pagar 860 pesos.

Además, relató que en la entrada un gestor intentó convencerla de contratarlo.

“Me dijo que podía ayudarme con los trámites, yo le dije que no y que podía hacerlo yo”, recordó.

Para Luz María, de 47 años, la presencia de los gestores es algo habitual, explicó que siempre se les puede encontrar en la entrada o la salida del recinto, ofreciendo sus servicios a los usuarios.

“Yo les digo que no, yo creo que cuando son trámites muy complicados la gente acepta, pero es mejor hacerlo uno; imagina que saquen documentos apócrifos”, dijo mientras esperaba a un familiar.

Por su parte, Víctor Baladés, mensajero de la alcaldía Xochimilco, comentó que acude con frecuencia al Registro Público para realizar trámites de la demarcación y que la situación es recurrente.

“Les digo que no y ya, yo vengo a lo mío y solo”, explicó.

Entre quienes acuden al lugar persiste la desconfianza hacia estos gestores, conocidos popularmente como “coyotes”, cuya presencia en las inmediaciones del Registro Público de la Propiedad genera preocupación por el riesgo de fraudes y documentos falsos.

