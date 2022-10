Uso de cubrebocas es voluntario en CDMX, a partir de hoy

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este viernes 14 de octubre de 2022 el voluntario de cubrebocas en espacios abiertos o bien, en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación.

A través de una Gaceta Bis de ayer jueves, la jefatura de Gobierno oficializó que los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, deberán observar que el cubrebocas será voluntario.

En dónde se recomienda seguir utilizando cubrebocas

Sin embargo, recomienda mantener el uso de cubrebocas en los siguientes supuestos:

a. Espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación;

b. Lugares de alta afluencia de personas, como escuelas, transporte público u hospitales;

c. Actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados;

d. Personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patología crónica o inmunodepresión;

e. Personas sospechosas o confirmadas de Covid-19; y

f. Personas que decidieron no vacunarse.

