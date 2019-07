Un relevo sin tanta estridencia en Morena

Sin hacer tanto ruido y de manera directa, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, nombró a la diputada federal Flor Ivonne Morales, originaria de Xochimilco y cercana al senador Martí Batres, como la nueva dirigente del partido en la capital del país. La intención, nos dicen, es poner a trabajar a Morena para que de alguna forma jale reflectores y no todo se cargue en el Gobierno capitalino. Sin embargo, algunos militantes nos comentan que ese nombramiento es temporal y por ausencia del presidente electo, que fue don Martí, ya que la elección buena vendrá en octubre próximo y anticipan que en la disputa por el control del partido en la capital seguramente saldrán chispas entre los morenistas.

Normalizarán servicio en verificentros

Parece ser que por fin doña Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, ve la luz en el tema de la Verificación Vehicular. Nos recuerdan que el asunto se le había complicado a la funcionaria en el inicio de este segundo semestre por la falta de verificentros, pero nos adelantan que en las próximas horas estarán operando los 59 establecimientos en la capital y con ello se normalizará el servicio a la ciudadanía. Lo cierto es que con las nuevas disposiciones en la materia se generaron algunas confusiones entre los automovilistas que las autoridades esperan resolver en el transcurso de los próximos días.

La anterior gestión de Naucalpan vendió helicóptero

En el ayuntamiento de Naucalpan nos comentan que el helicóptero conocido como Águila 1 —que presuntamente pertenecía a narcotraficantes y que fue derribado en una comunidad del sur del Estado de México—, fue vendido por el entonces presidente municipal sustituto, Víctor Gálvez Astorga, y no por la actual munícipe, la morenista Patricia Durán Reveles. Nos dicen que el 29 de noviembre de 2018 el cabildo aprobó la desincorporación de la aeronave y en diciembre se vendió. Sin embargo, nos comentan que si bien la transacción se realizó en diciembre, el depósito por la compra del helicóptero al ayuntamiento se hizo a principios de año.

Alcaldesa pierde por partida doble

A la edil perredista de Donato Guerra, Eliza Ojeda, no le fue nada bien con sus protestas y plantones para exigir recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (Fefom), pues según nos platican que además de recibir menos recursos de lo que exigía, la dirigencia estatal se inconformó con ella por realizar este tipo de protestas afuera de la Casa de Gobierno estatal, pues dicen que se confundió con los reproches de los munícipes morenistas. Según platican que a doña Eliza le habían advertido que no se manifestara y se la jugó, pero al final perdió la apuesta por partida doble, pues ahora tendrá que esperar si no se hizo acreedora a una sanción partidista.