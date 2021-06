A un mes del colapso en la Línea 12, se mantiene entrega de apoyos a víctimas: Sheinbaum

A un mes del colapso de la Línea 12 del Metro, donde perdieron la vida 26 personas y otras resultaron lesionadas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que se mantiene el trabajo para entregar los apoyos, las indemnizaciones, así como la ayuda integral; además aseguró que se llegará a la verdad del caso.



“El día de hoy no quiero dejar pasar y decir que hace un mes fue el lamentable y trágico incidente de la Línea 12, nuestros compañeros han informado del apoyo que hemos estado dando a las víctimas de manera integral.



“De manera personal me he comunicado con varios o con la gran mayoría de ellos, inclusive, hemos tenido la oportunidad de recibirlos aquí y como les he mencionado, siempre vamos a estar del lado de las víctimas, apoyándolas, no las vamos a dejar desamparadas y nuestro compromiso con la verdad y la justicia”, comentó.



Recordó que la certificadora DNV está realizando la revisión del peritaje y se dará a conocer toda la información una vez que esté lista “por supuesto que nuestro compromiso con la verdad y la justicia, por convicción y porque así debe ser en mi gobierno.

Grupos políticos buscan utilizar a víctimas

Al cuestionarle si se había identificado que algunas familias han sido utilizadas por grupos políticos, la mandataria indicó que “sí, obviamente hay quién quiere hacer esto y a nosotros lo que nos corresponde, pues es el papel que tenemos que desempeñar, esta revisión técnica que se está haciendo por parte de esta empresa que fue contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de técnicos internacionales muy prestigiados que están haciendo esta revisión darán su dictamen técnico y después evidentemente lo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

“Como jefa de gobierno, siempre voy a estar del lado de las víctimas y siempre voy a estar del lado de la justicia, es lo que nos corresponde y es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo”, dijo.

La mandataria local indicó que a la gran mayoría de las víctimas y sus familiares se les ha dado un apoyo integral, que tiene que ver con la propia indemnización del seguro del Metro, pero también con vivienda empleo becas para los hijos y una atención integral de salud y atención psicológica y un seguimiento personalizado, además de esta revisión integral por parte de la Comisión de Víctimas.

lr/rdmd