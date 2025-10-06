Atizapán de Zaragoza, Méx.— Al menos 200 viviendas de la colonia San Antonio Pocitos se encuentran en situación de riesgo debido a que fueron construidas en los límites del cauce del río del mismo nombre, informó el director de Protección Civil municipal de Atizapán de Zaragoza, Héctor Elorriaga.

El funcionario señaló que personal de la dependencia notificó a las familias sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran, principalmente ante posibles desbordamientos o inundaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con las autoridades, el cauce conocido como río Pocitos está bajo jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No obstante, el municipio realiza labores preventivas de limpieza y retiro de basura para reducir los riesgos y evitar obstrucciones en el cauce.

Elorriaga explicó que algunas personas invadieron el cauce natural del canal y construyeron viviendas o ampliaciones sin autorización, lo que ha generado una situación de riesgo permanente.

Estas edificaciones reducen la capacidad hidráulica del afluente y aumentan la probabilidad de desbordamientos o encharcamientos severos.

“Muchas personas invadieron el cauce, nosotros le hemos dado parte a Conagua y hemos realizado la liberación del cauce porque, de lo contrario, las lluvias de la temporada hubieran provocado severas inundaciones. Como autoridades estamos haciendo lo concerniente y ya hemos hecho notificaciones de riesgo a los ciudadanos. Ya les notificamos que su vida corre peligro”, comentó.

Precisó que el municipio mantiene comunicación con Conagua para coordinar acciones a fin de salvaguardar la seguridad de las familias que habitan en la zona.

Deslave provoca colapso en bodega

El 6 de septiembre un deslave en el cauce del río Pocitos provocó el colapso parcial de una bodega de reciclaje ubicada en la colonia San Antonio Pocitos. No hubo personas lesionadas.

De acuerdo con reportes municipales, las lluvias intensas reblandecieron el terreno y la corriente del río aumentó su fuerza, lo que derivó en el arrastre de material y parte de la estructura del inmueble asentado sobre la orilla.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal del Organismo de Agua Potable acudieron al sitio para brindar atención a las personas afectadas y realizar labores de limpieza y contención. Asimismo, se informó que el cauce fue liberado para permitir el flujo del agua y evitar mayores afectaciones en la zona.