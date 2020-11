Tribunales de CDMX alertan sobre falta de dinero para pagar sueldos

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó que no cuentan con recursos presupuestales para dar cumplimiento con las prestaciones laborales de fin de año, por lo que requerirán un adicional de cinco mil 488 millones de pesos con respecto al techo presupuestal enviado por la Secretaría de Finanzas, de seis mil 294 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021.

Al ser cuestionado por diputados locales de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre las razones principales del incremento de 87.8% de lo estimado en el techo presupuestal, Guerra Álvarez refirió que los recursos que se han otorgado anteriormente no son suficientes para la operación básica, por lo que existe un déficit que no alcanza a cubrir con los compromisos laborales de todo el año, como pago de nómina, prestaciones e impuestos por nómina.

Precisó que de no recibir dicho adicional no podrán llevar a cabo los proyectos transitorios para dar cumplimiento a las reformas judiciales en materia de tutela de Derechos Humanos, laboral, civil, mercantil, familiar y penal. Además que no podrán cubrir los compromisos laborales.

“En primer término se cancelarían de nueva cuenta las acciones transitorias y proyectos por tres mil 302 millones de pesos, mismas que como ya se indicó están destinadas al cumplimiento a la reformas judiciales […] y en segundo término precisar que los recursos fiscales aprobados anualmente por decreto no han sido suficientes para atender las necesidades de operación básica, lo que ha generado un déficit que al día de hoy no permite dar cumplimiento a los compromisos laborales de todo el año, como pago de nómina, prestaciones e impuestos por nómina.

“En este contexto, no se cuentan con los recursos suficientes para el pago de las prestaciones de fin de año de este 2020”, refirió el presidente del Tribunal durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

