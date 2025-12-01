La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Esthela Fuentes, solicitó al Congreso capitalino un presupuesto de 627 millones 475 mil pesos para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo en la materia con legisladores locales, detalló que el 92% de su presupuesto se va el pago de nómina y en la renta de los tres inmuebles que ocupan.

“Como saben, en los 54 años de existencia del Tribunal, somos el único órgano autónomo que utiliza el 39% del gasto corriente en el pago de arrendamiento, haciendo notar que durante 10 años el incremento que se ha hecho al pago de la renta es marginal, por lo que estamos expuestos a que los dueños nos requieran los inmuebles en cualquier momento”, precisó.

En este sentido, recordó que cuentan con un terreno en San Antonio Abad 1 donde originalmente se planteó la construcción de su sede; “sin embargo, por falta de recursos no se ha concretado”.

Esthela Fuentes expuso que con el recurso solicitado se prevé desarrollar tres proyectos especiales: rehabilitación del inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 491; instalación del Centro de Mediación para el Tribunal; y la adquisición de la Plataforma Tecnológica para el Juicio Digital.

Comentó que ya ejercieron el 100% de su presupuesto 2025, por lo que “para concluir este ejercicio estimamos un déficit de aproximadamente 11 millones de pesos, por lo que invariablemente requerimos del apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas para que nos otorgue una ampliación presupuestal”.

Agregó que con el recurso ejercido se atendieron 24 mil 224 demandas, mismas que han aumentado en 90% en los últimos cinco años.

