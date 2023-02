Tras orden de captura en su contra, Von Roehrich pide licencia indefinida como diputado local

Será este jueves cuando el diputado panista Christian Von Roehrich solicite licencia como diputado local de manera indefinida.

La sesión de Conferencia aprobó el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves en el que se incluye la solicitud de licencia y la toma de protesta de Federico Chávez, legislador suplente.

“Amablemente solicito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la solicitud de licencia a mi cargo como diputado por el principio de mayoría relativa de la II Legislatura de este Órgano Legislativo, a partir del 9 de febrero del año en curso y de manera indefinida”, señala el comunicado que será sometido a votación mañana.

Christian Von permanece prófugo desde el pasado 8 de diciembre cuando la Fiscalía capitalina le giró una orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de facultades y asociación delictuosa.

El legislador panista no tiene fuero, puede ser detenido

El pasado 09 de diceimbre, el vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, dijo que no era necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.

“Solicitamos la colaboración de la ciudadanía a efecto de que en caso de contar con información que permita conocer su ubicación, establezca comunicación con nosotros a los números telefónicos y redes sociales que aparecen en pantalla.

“Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal", expuso Lara.