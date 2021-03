Acolman.- Decenas de vehículos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) protestan en varios puntos del nororiente del Valle de México.



Un grupo se concentra en la autopista México-Pirámides, a la altura de Los Héroes, para unirse a la inconformidad por supuestas extorsiones de autoridades federales y asaltos en carreteras del país.



Los transportistas se congregaron en el municipio de Acolman y de ahí avanzaron en caravana hacia la caseta de peaje donde colocaron sus vehículos que bloquean tres de los cuatro carriles por donde circulan las unidades para pagar la cuota.

Contra cobros excesivos en carreteras



Los miembros de la Amotac, también se manifiestan por los altos cobros en las carreteras concesionadas del país, porque aseguran que no son seguras por los constantes delitos que sufren.



Además exigen que se frenen los supuestos abusos que cometen en su contra los integrantes de la Guardia Nacional, división carreteras, así como miembros de Tránsito Estatal y Municipal.



En el municipio de Ecatepec, cerca de 20 unidades de carga entre tráileres, torton, camionetas y autobuses de turismo, que portaban cartelones con las leyenda: “AMOTAC Delegación Ecatepec Edo. de Méx.. fuera los fulles porque causan accidentes y destrozan carreteras”, se estacionaron en los carriles laterales de la Vía Morelos en ambos sentidos.



Los vehículos se concentraron a la altura de la unidad habitacional Los Laureles, muy cerca de la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. Ocupan dos de los cuatro carriles de la vialidad que conecta a la Ciudad de México y Pachuca, por lo que el tránsito vehicular comenzó a saturarse y obligó a los automovilistas a invadir el carril confinado del Mexibús.



También se quejan de que son uno de los sectores más afectados por la pandemia provocada por el Covid-19 y no han recibido ayuda oficial para poder subsistir.



Aún no avanzan hacia la Ciudad de México como tenían previsto.



