La Secretaría de Movilidad (Semovi), y el Instituto de Verificación Administrativa ( INVEA) así como elementos de tránsito iniciaron operativos para verificar que unidades del transporte público concesionado cumplan con cuatro requisitos a los que se comprometieron, a raíz de que hoy incrementó un peso la tarifa mínima.

En entrevista con EL UNIVERSAL , el subsecretario de Transporte de la Semovi, Luis Ruiz Hernández, informó que esta mañana en punto de las 07:00 horas inició el operativo en 14 puntos de la capital y en el transcurso del día se verificarán un total de 49 zonas, incluidas aquellas con cercanía al Estado de México.

¿Qué se verifica?

Explicó que son cuatro requisitos los que se exigen a los conductores : que tengan licencia, seguro, que no lleve acompañantes y que porten uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca).

De manera simultánea, además del Centro de Transferencia Modal(Cetram) Tasqueña, donde arrancó el operativo, también se llevó a cabo la supervisión de documentos a choferes que transitan por Universidad, Huipulco, Viveros, Deportivo 18 de Marzo, entre otros.

Hasta las 08:00 horas, en el Cetram Tasqueña, se habían suspendido a dos camiones de la ruta 1 ( una unidad no contaba con placas y otro operador no traía licencia) y un microbús de la ruta 94, porque el chofer, que no portaba con tarjeta de circulación y ni camisa blanca.

Personal del INVEA colocó sellos de suspensión y procedió al retiro de placas. Los operadores tendrán 10 días para poner en orden sus documentos.

Operativo impacta en pasajeros

A raíz de la supervisión, esta mañana en el Cetram Tasqueña, diversos usuarios llegarán tarde a su trabajo por falta de unidades que no entraron al paradero para evitar ser inspeccionados .

“Ahorita tenemos horarios, y pues llegaré tarde para ir al trabajo. Voy a San Ángel y pues llegaré como media hora tarde. No hay unidades”, dijo Victor Figueroa.

Apuntó que ve favorable el incremento de un peso a la tarifa “pero que mejoren el servicio y manejen más tranquilos”.

Supervisan operativos

El secretario de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informaron que se encuentra en un Centro de Mando atendiendo el operativo que se lleva a cabo para vigilar que se respeten las medidas a las que se comprometieron los transportistas tras el incremento de un peso en el pasaje.

En redes sociales, Martí Batres escribió que desde las 7:00 de la mañana comenzó el operativo, y que tras varias suspensiones los conductores han reconocido que tienen que ponerse en orden y tomarse en serio su trabajo.

Mientras tanto, el secretario de Movilidad escribió que se están haciendo revisiones y suspensiones al transporte público concesionado en diversos puntos de la capital.

En el Centro de Mando con @andreslajous, titular de @semovi, y los jefes de la @ssc atendiendo el operativo para poner en orden el servicio de transporte público concesionado. pic.twitter.com/tyEtfuAnFH — Martí Batres (@martibatres) June 15, 2022



Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL



