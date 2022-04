Tradición en el cerro de la Estrella se transforma

Después de dos años de pandemia por Covid-19, que ocasionaron que la representación de la Semana Santa en Iztapalapa se desarrollara sin público, cerca de un millón de personas se estima que acudan a la escenificación del viacrucis y crucifixión de Jesucristo en el cerro de la Estrella durante el Viernes Santo; los cuadros bíblicos del Domingo de Ramos, Jueves Santo y Sábado de Gloria, se desarrollarán a puerta cerrada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alfonso Reyes Ramírez, presidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, expuso que la baja de contagios por coronavirus permitió que el formato de este año sea mixto, por lo que esta tradición sufrió algunas modificaciones en su desarrollo, debido a la nueva normalidad del Covid.

Por ejemplo, de un total de 8 mil actores que solían participar, en esta ocasión estarán en escena 350. Además, durante el Viernes Santo, de los 300 caballos que recorrían el viacrucis, sólo habrá 17.

Mientras que hoy Domingo de Ramos no habrá salida de nazarenos, ni judíos o hebreos. “Cada año salían un total de 6 mil Nazarenos, con acompañantes, este año no habrá, tampoco hebreos, sabemos que es una fiesta de Iztapalapa, pero por este año no los estamos invitando”, indicó.

Reyes Ramírez expuso que la procesión se realizará con las medidas sanitarias pertinentes porque “la pandemia no ha terminado”.

Por ello, exhortó a la gente que acuda a usar cubrebocas, aun en exteriores.

“La gente piensa que terminó esta pandemia y todavía nos tenemos que seguir cuidando. Aunque la jefa de Gobierno ya dijo que en lugares abiertos te puedes quitar el cubrebocas, aquí será imposible mantener la sana distancia porque se espera un millón de visitantes, por eso estamos invitando a que si no pueden venir, no vengan, lo vean desde su casa, en redes sociales y medios de comunicación”.

Medidas contra el icovid

El presidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa recordó que tanto actores como reporteros deberán realizarse pruebas Covid , así como el personal que participe en la escenificación.

Personal de la alcaldía Iztapalapa repartirá cubrebocas durante el trayecto hacia el cerro, la estancia en la Macroplaza y la iglesia de La Cuevita, además de gel antibacterial.

¿Qué estará abierto y cerrado?

Para garantizar la seguridad de actores y asistentes, el Gobierno de la Ciudad y la alcaldía desplegarán mil 500 elementos policiacos para la protección de asistentes.

Se contará con apoyo de la Fiscalía Desconcentrada, Policía de Investigación, Policía de Tránsito, Protección Civil Capitalina y de la alcaldía, así como de la Cruz Roja, el ERUM, el Cuerpo de Bomberos y el C5.

Además, de mil 285 personas civiles que brindarán apoyo, pertenecientes a la Secretaría de Salud y otras instancias de la alcaldía y de la Ciudad de México.

Hoy comienzan las actividades de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. La procesión saldrá de la Casa de los Ensayos, a las 11:30 horas, a la Macroplaza en Iztapalapa, para iniciar a las 12:00 horas los cuadros bíblicos en la iglesia La Cuevita, detallaron organizadores.