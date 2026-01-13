Para el primer trimestre del año se estima que concluyan las obras de construcción de un viaducto elevado para el Tren México-Pachuca, explicaron trabajadores a EL UNIVERSAL.

Lo anterior obedece a que el proyecto ferroviario con destino a Hidalgo, compartirá el trayecto del Tren México-AIFA, y con la próxima inauguración de este, prevista para el primer trimestre del año, se deben de terminar de confinar todas las vías.

Actualmente, por el movimiento de maquinaria pesada y la presencia de ingenieros en la zona de obras localizada en el fraccionamiento Santa Inés del municipio de Nextlalpan, aún no hay malla ciclónica para las vías por las que circularán los trenes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La construcción del viaducto elevado del tren a Pachuca se ubica cerca de la sexta estación del tren al AIFA y a partir de ahí comenzará una ruta exclusiva para llegar al estado de Hidalgo a través de 57 kilómetros de vías ferroviarias que permitirán llegar, desde la estación Buenavista de la Ciudad de México, en un tiempo estimado de 1 hora con 15 minutos.

El Tren México-Pachuca está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, quienes trabajan en el primero de los 2 viaductos que conforma el proyecto, en Nextlalpan. Ahí, ya hicieron la perforación, colado de pilas, armado y cimbrado de zapatas e izado y montaje de columnas con grúas telescópicas.

A los pilares comenzaron a montarles las respectivas ballenas, donde serán instalados durmientes que den paso a los 15 trenes que fueron licitados en el 2025 y que tendrán capacidad para trasladar cada uno a 718 pasajeros y viajar a una velocidad de 120 kilómetros por hora, para mejorar la movilidad y conectar a la Ciudad de México con Hidalgo, cruzando por el Estado de México.

La obra del puente 1 se construye frente al fraccionamiento Santa Inés y permitirá que los trenes crucen por encima de la autopista que lleva al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y por las labores que se registran en ese punto, en ambos sentidos de la vialidad hay reducción al tránsito de automóviles. Para dicha delimitación, la SEDENA colocó señalamientos viales, mismos que cortan un carril en cada sentido.

Son 10 frentes los que fueron instalados para la construcción del tren, que permitirá llegar de Pachuca al AIFA en un tiempo aproximado de 38 minutos. Y uno de esos frentes se ubica justo frente a la obra del viaducto elevado, espacio que tiene a unos metros las zapatas en las que descansarán más pilares que permitirán que sigan circulando los convoyes y donde será construída la estación Xaltocán II.

