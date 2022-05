Tomás Pliego coincide con encuesta de El Universal sobre intención de voto para 2024 en CDMX

El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, aseguró que la encuesta publicada por EL UNIVERSAL en la que se señala que su partido encabeza la intención de voto para 2024, es la verdad y confirma la tendencia en la capital del país a favor de su movimiento.

Detalló que todos los ejercicios estadísticos confirman que Morena volverá a ganar la Ciudad, lo que es positivo para ellos porque es sinónimo de que se han hecho bien las cosas y que su proyecto es sólido.

“Todas arrojan un resultado a favor de Morena, y esa es la verdad, lo cual quiere decir que es una tendencia real, no es que una encuesta diga una cosa y otra lo contrario”, sostuvo.

En entrevista con este medio, expuso que la gran aceptación que tiene su partido en la Ciudad se debe a varios factores, entre los que se encuentra que desde 1997 es de izquierda, por la gran aprobación que tiene el presidente y la jefa de gobierno, y porque la oposición ‘no cuaja’.

“Esto no lo digo yo, hay que leer a los analistas y articulistas que evalúan el fracaso de la oposición: no tiene un liderazgo, no tiene un programa, no tienen disciplina porque empezaron a hacer sus conferencias de prensa los de la UNACDMX y ahora ya no; ya (Adrián) Rubalcava salió que él va a ser, ya se está proyectando, si tenían un acuerdo ya se rompió, en fin, no hay oposición”, apuntó Tomás Pliego.

Sobre el método para elegir al candidato en 2024, subrayó que será por encuesta, pues así lo establecen sus estatutos, aunque descartó que esto vaya ser organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

