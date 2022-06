“Todos merecen esta vacuna antiCovid”

El primer día de vacunación en la Ciudad de México para los niños de 10 y 11 años transcurrió con alegría, nervios, un poco de miedo y felicidad de los padres de familia porque al fin llegó el biológico y los menores estarán un poco más protegidos contra el Covid-19.

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó 39 sedes para aplicar la vacuna de la farmacéutica Pfizer a los pequeños.

Una se ubicó en el Centro de Salud T-III Doctor Juan Duque de Estrada, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, hasta donde llegaron los hermanos Alexis y Bryan Aguilar para recibir su primera dosis del biológico.

“Me siento bien. Todos se merecen esta vacuna para que ya el Covid ya no se les acerque más, aunque también se deben poner cubrebocas y tomar todas las medidas necesarias para que estén bien y se cuiden”, contó Alexis.

Indicó que no tuvo miedo, “pero sí le voy a rezar a Diosito para que no me pase nada; estoy feliz y no estoy nervioso”.

En tanto, Bryan sostuvo que ya necesitaban esta vacuna para sentirse más seguro, porque tiene miedo de enfermarse.

“Nunca nos hemos enfermado, ni mi mamá, pero familiares sí y teníamos miedo. Ahora ya estamos aquí y esperemos que la vacuna no nos haga ninguna reacción”, declaró.

El menor precisó que se sentía nervioso, no por la inyección, sino por la reacción que le podría dejar el biológico.

Tras recibir su vacuna, Ian Flores aceptó que el piquete le dolió un poco, pero valió la pena, pues ya se sentirá más seguro para salir con sus familiares.

“Bien, me sentí seguro; me dolió el piquete, pero poquito. Me duele el brazo, pero me dijeron que lo moviera. Esperaba esta vacuna para convivir más con mis familiares, porque cuando salía me sentía inseguro porque pensaba que me iba a dar Covid, pero ya con la vacuna me siento un poco más seguro”, dijo.

La madre del menor, Viridiana Flores, destacó que esta dosis le representa a su hijo más seguridad, sobre todo, en esta quinta ola de la enfermedad.

“Con esta quinta ola que estamos viviendo están creciendo los casos, y ahora que los pequeños se vacunaron, la mayoría de los papás estamos muy contentos. Tardó mucho la vacuna, pero por fin, no hay plazo que no se cumpla”, explicó.

Tocándose el brazo un poco por el dolor, Ibrahim Alonso subrayó que estaba un poco asustado antes de recibir la vacuna, porque vio la preparación y las inyecciones.

“Ya me siento protegido para lo del Covid. No esperaba la vacuna, cuando me dijeron que me tocaba me sentí un poco asustado por el piquete, pero ahorita ya me siento bien”, relató.

La abuela del pequeño, Ofelia Bribiesca, confirmó que su nieto no quería aplicarse la dosis porque tenía mucho miedo, por lo que lo tuvo que convencer.

“Le estuve diciendo que había que protegernos, hay que platicarles porque hay muchas alertas y sí se ponen nerviosos”, dijo.

Antes de recibir su dosis, Christian de la O le recomendó a todos los niños que se calmaran, pues “sólo es un piquete y no pasa nada”.

El director de la Jurisdicción Sanitaria en Venustiano Carranza, Romeo Adalid Martínez, detalló que hubo mucha respuesta positiva de los menores y sus padres; asimismo, dejó claro que hay suficientes vacunas.

“Yo puedo disponer en un momento dado de mil, 2 mil o 3 mil dosis, no tenemos inconveniente. Iniciamos hoy con una buena cantidad y estamos surtiendo para toda la semana”, puntualizó.