Tláhuac suma otro caso de feminicidio

Un día después de que fue hallado el cuerpo de Karen en Tláhuac y su esposo está acusado del asesinato, en la misma alcaldía se registró un feminicidio. Rebeca fue golpeada y herida con un cuchillo por su pareja sentimental, todo derivado aparentemente por una discusión.

El miércoles, antes de las 4 de la madrugada, vecinos de la colonia Los Olivos escucharon la voz de la víctima quien peleaba con su pareja. Por la mañana, al no ver a Rebeca, los testigos pidieron ayuda de los policías que arribaron al lugar en busca de la mujer.

Ahí hallaron sangre en la entrada de la casa y las huellas seguían hasta el cuarto donde yacía la mujer.

Ella permanecía recostada sobre una cama y una cobija le cubría el cuerpo.

Aunque en este caso la policía detuvo a un sospechoso, todavía se esperan los trabajos periciales para deslindar responsabilidades.

Violencia familiar, de pareja, acoso en la calle o en el transporte público hasta feminicidio, son algunos de los delitos que a diario padecen y son víctimas las mujeres que viven en las zonas más alejadas del centro de la Ciudad.

En Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, según estadísticas de la fiscalía capitalina, es donde más denuncias por violencia familiar se registran, con un promedio, en conjunto, de dos feminicidios al mes.

La situación es más riesgosa para las mujeres de lo que revelan los datos oficiales, pues la llamada “cifra negra”, es decir, de todas aquellas víctimas que por temor, desconocimiento e incluso de falta de confianza en las autoridades no se acercan a denunciar, de acuerdo con organizaciones civiles, es de por lo menos 10% más.

“Las autoridades se concentran en las alcaldías de la zona centro o aquellas que tienen un nivel socioeconómico más alto y por ende un impacto mediático mayor y por eso descuidan todo lo que sucede en aquellas urbes más alejadas, y que las consideran prácticamente pueblos, pero que por eso mismo siguen con problemas sociales complicados y que obvio, se agravan por el abandono institucional e incluso de infraestructura para un mejor desarrollo”, comentó Rosana Vela, socióloga y derecho humanista.

“Desde siempre los y las gobernantes de la Ciudad presumen que en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez todo va espectacular, pero que pasa de aquel lado. Nunca hablan o las cifras son muy escasas y solamente se anuncian en eventos políticos o en campañas, pero de aquel lado es donde las mujeres padecen más toda la violencia, incluso la institucional porque las tiene abandonadas, olvidadas”, abundó.

“Es parte del problema de la gentrificación y las autoridades no hacen ningún trabajo preventivo; estamos hablando de toda la movilización que se hizo por el caso de Karen, aun así en la misma semana que la encontraron mataron a otra chica y por si fuera poco, la victimización de la familia no termina porque ahora no encuentran al hijo de la primera víctima; eso sólo refleja que los agresores no le temen a la justicia, a la autoridad y que los gobernantes están fallando en la estrategia”, consideró Guadalupe Estupiñán, integrante del colectivo Nos Queremos Vivas.