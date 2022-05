La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que cerca de 100 mil familias que tienen deudas con el Infonavit en la Ciudad de México se verán beneficiadas, ya que se les cancelarán sus deudas que contrajeron antes del 2016, y se condonará alrededor del 25 %.

Abundó que también las personas podrán cambiar su deuda de salarios mínimos a pesos y eso evitará que aumente el pago que deben hacer por el adeudo de su vivienda.

“Se estableció que esas deudas ya no siguieran aumentando cada año sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo y eso es de mucha ayuda, pero no solo eso, que se condone una parte de la deuda, eso es a partir de la inscripción a las páginas del Infonavit porque para 100 mil familias que aún tienen deuda con el Infonavit es más o menos una condonación del 25 por ciento de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar”, dijo en la en la Unidad Habitacional Sur 20 en la colonia Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco.



Agregó que existen predios que están a nombre del Infonavit, pero que ya hay personas que viven ahí desde hace 30 o 40 años, sin embargo, por lo que las personas no pueden escriturar. No obstante, que por disposición del Presidente se le entrega a la Ciudad en donación y el Gobierno capitalino lo escribirá a nombre de las personas que ya viven ahí.

La mandataria también comentó que el primer predio que ya se va a escribir en esta modalidad es el de La Noria, en Tláhuac, el cual va a ser donado por el Infonavit al Gobierno de la Ciudad de México y a través de la Dirección General de Regularización Territorial se hará la escrituración.

Otro ejemplo, dijo, es una escuela en Iztapalapa que también se entregará en donación. Y anunció la aceleración de los trámites de escrituración que están pendientes tanto del INVI como del Infonavit con la meta de entregar unas dos mil escrituras al mes.

