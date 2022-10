“A ti te toca lo sabroso”: denuncian agresiones sexuales y robo tras secuestro exprés de transporte público de Naucalpan 

Naucalpan, Méx.- “A ti toca lo sabroso”, amenazaron ladrones a una joven en un secuestro exprés, en los que desvían la ruta de camionetas de transporte público para ir asaltando uno a uno a los pasajeros y despojarlos de dinero, celulares y bolsas.

Vecinos de Río Hondo denunciaron que siguen siendo víctimas de asaltos violentos y de secuestros exprés en donde “nos van a tirar a zonas alejadas”.



Así narra una víctima el secuestro exprés que vivió en una ruta de camionetas de transporte público en la ruta 03 de Naucalpan Video: Rebeca Jiménez pic.twitter.com/Dyt7ua9TFo — El Universal (@El_Universal_Mx) October 23, 2022

MP no levanta denuncia de agresiones sexuales: "no te pasó nada"

En rutas como la 03 de Naucalpan, en Río Hondo los pasajes han sufrido estos asaltos, donde las mujeres jóvenes son las más vulnerables , pues además del robo sufren agresiones sexuales y amenaza previa de “a ti te toca lo sabroso” relató una usuaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Nos obligan a agachar la cabeza y pese a ser momentos terribles , no pudimos denunciar, - porque llegado al Ministerio Público- se burlan de uno , te dicen que no te pasó nada, que no trae uno ni un rasguño ¿te violaron?, ah no”, señaló una joven víctima de secuestro exprés.

