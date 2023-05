Derivado de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en torno al caso de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, ahora fue involucrado el actual alcalde Santiago Taboada, señalado por el empresario Dionisio “N” de no haberle pagado 10 millones de pesos por la remodelación de un edificio dañado por el sismo de 2017.

El empresario, bajo la figura de testigo protegido, indicó que en 2019 Taboada lo citó, y a cambio de que siguiera con la construcción del conjunto habitacional City Towers, le pidió que se encargara de la reparación de un edificio de la alcaldía dañado en el sismo de 2017. Presuntamente la reconstrucción ascendía a 25.6 millones de pesos, monto que pagaría la demarcación a través de una empresa.

Las obras iniciaron en febrero de 2019 y terminaron en noviembre de ese año. Sin embargo, el empresario señaló que sólo le pagaron 15.5 millones de pesos. Por estos hechos, la fiscalía no descarta una investigación contra Taboada por los delitos de ejercicio ilegal de atribuciones de servidor público y asociación delictuosa.

En la tercera y última parte del testimonio del empresario, detalla que en diciembre de 2018 habría sido citado en las oficinas de Taboada en Benito Juárez.

“El nuevo alcalde ya, Santiago… nos citó en sus oficinas que estaban en el Edificio BJ-2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo… Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se avanzara en las obras, el presupuesto y costo de la obra aumentaría…”, describió.

El vocero de la FGJ, Ulises Lara, detalló que dichos trabajos, según la declaración, consistieron en la reconstrucción o reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, demolición de los acabados y sustitución de las redes eléctricas, así como la fachada de cancelería y vidrio dañada.

De acuerdo con Dionisio “N”, de 25.6 millones de pesos, sólo le dieron 15.5. Los pagos se efectuaron del 8 de febrero de 2019 hasta el 11 de julio del mismo año; los 10 millones de pesos restantes a la fecha no se han cubierto.

“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago… y que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis… de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro…”, relató el empresario.

En dicho relato, el afectado comentó que René Aridjis (exdirector de Obras Públicas de la alcaldía Benito Juárez) se presentó a sus oficinas donde recibió unos aportes, pero aclaró que la deuda de 10 millones de pesos quedó impagable.

Por esos hechos, el agraviado exhibió la documentación en una carpeta que contiene el archivo fotográfico de la remodelación, así como las facturas de los proveedores que cobraron 25 millones de pesos.

Para la fiscalía, se trata del mismo modus operandi de exfuncionarios de la alcaldía para consolidar una red de corrupción inmobiliaria.

