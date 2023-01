Temen víctimas de L3 del Metro que se abandonen sus casos

Víctimas directas e indirectas, así como familiares de Yaretzi Hernández Fragoso, la joven que perdió la vida durante el choque de trenes de la Línea 3 del Metro, volvieron a levantar la voz y exigir justicia, pues denunciaron el abandono de las autoridades, y aseguraron que hasta el momento no han establecido el monto total por concepto de reparación de daño.

El abogado de las víctimas, Cristopher Estupiñán, dijo que solicitará la nulidad del juicio en el que la fiscalía capitalina “determinó” que el chofer del segundo vagón (el que se impactó con el que estaba estacionado) es responsable de todo, pues a decir del litigante con ese juicio —del que no notificaron a ninguno de sus defendidos—, intentan lavarse las manos y con la imputación del chofer “pretender que se está haciendo justicia”.

“El chofer no es el verdadero responsable, hay cosas más de fondo, la falta de mantenimiento, el saber por qué no había corriente eléctrica, comunicación, con eso creen que ya es hacer justicia y no es así, hay víctimas a las que les dieron dos sesiones de terapia cuando la afectación es de por vida; a otra de mis defendidas no la quieren tomar en cuenta como víctima porque dicen que no aparece en su lista, son actos verdaderamente de vergüenza”, dijo el abogado.

Declaró que solicitará al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que emita una alerta de viaje a la Ciudad de México para que los ciudadanos estadounidenses no usen el Metro, pues es muy peligroso.

“Ante la negligencia, falta de transparencia y falta de responsabilidad de las autoridades para enfrentar la situación, hemos solicitado a Ken Salazar que, en atención a todos estos hechos, emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos estadounidenses los incidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro”.

Además, señaló que se presentó una solicitud de nulidad y de reposición del procedimiento de la audiencia inicial del chofer del convoy, quien fue detenido en días pasados, pues “ninguna de las personas que estamos aquí fuimos llamados ni citados a esa audiencia, la fiscalía de manera flagrantemente ilegal llevó una investigación a vapor en la que en algunos de los casos las víctimas no acudieron a ratificar una denuncia, no conocemos quién es el fiscal a cargo de la investigación. La audiencia refleja la intención de la fiscalía de imponer culpables”, aseveró.