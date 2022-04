"Te espero en el sol", el mensaje de despedida a Hugo, joven asesinado en fiesta clandestina

Con una foto de perfil al lado de Hugo, Maureen Amaro Fernandez, madre del adolescente asesinado en fiesta clandestina en el municipio de Jilotzingo, despidió a su hijo con entenecedoras palabras y la advertencia a su presunto asesino de encontrarlo, para hacer justicia a la muerte del menor.

La mujer, de nacionalidad cubana, dio a conocer la muerte de Hugo al publicar el pasado 3 de abril una imagen del supuesto asesino de su hijo y acompañó la foto con el siguiente texto:

"Me mataron a mi hijo pero no vas encontrar piedra donde esconderte que no te encuentre, voy hacer justicia a mi hijo, Huguito hijo mío vuela alto te amo cucuruchito de maní, te espero en el sol, te amo, eres el amor de mi vida".





Este lunes, la madre de Hugo le dedicó unas palabras y recordó el último mensaje que le dejó al adolescente.

"Hijo descansa en paz, miles de aventuras juntos, un sueño que fueras delantero, ganar el mundial, Hugol, Hugol, eres mi razón de vivir, me dejaste la última noche un mensaje que fuera feliz y te juro que lo intentaré, descansa en paz, te amo mi niño, te amo", escribió la mujer en redes sociales.

En el video compartido por Maureen Amaro se puede ver a Hugo jugar futbol y alzar un trofeo. También compartió la foto del entierro del menor, acompañado por sus amigos y familiares.

