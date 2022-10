“Tampoco somos Coppel”, dice representante del PAN al IECM por abonos de prerrogativas

El representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Andrés Sánchez, precisó que no son Coppel para recibir abonos de prerrogativas.

Lo anterior lo señaló durante la discusión de un acuerdo del Instituto que recorta en 50% el financiamiento para los partidos políticos locales durante el último trimestre del año.

Durante el debate, la presidenta del IECM, Patricia Acendaño, dijo que tal parece que algunos partidos ven al IECM como “pagadores de prerrogativas”, a lo que Andrés Sánchez respondió que entienden la situación del Instituto, pero recalcó que los partidos no son aboneros.

“Entiendo que la institución no es una simple dispersora de prerrogativas, no son nada más pagaderos pero, con todo respeto, tampoco somos Coppel nosotros, no somos aboneros, nosotros no estamos para recibir parcialidades, estamos para acreditar lo que la Constitución mandata y recibir lo que nos corresponde”, sostuvo.

En este sentido, indicó que si bien respetan que el IECM esté peleando hasta la última instancia los recursos que le corresponden, adelantó que ellos también harán lo propio ante las instancias legales correspondientes.



