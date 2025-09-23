El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, participó en una conferencia con diputados federales del PAN, en la que se denunció un presunto despojo presupuestario sistemático y una política de centralismo autoritario, por parte del gobierno federal, en perjuicio de los municipios del país.

El edil, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN, denunció que el gobierno federal “confiscó” más de 13 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en 2025 y pretende repetir la maniobra en 2026 para destinar estos recursos, una vez más, a la Secretaría del Bienestar.

Indicó que está en manos de los diputados corregir y enmendar la plana centralista del gobierno que, sin facultades, está recortando recursos para los municipios.

“Nosotros tenemos una pérdida importante de la capacidad para resolver los problemas debido al recorte de recursos de la Federación y hacemos este señalamiento y esta denuncia de este despojo que está haciendo el gobierno federal, porque estamos a tiempo de detenerlo”, dijo.

Y añadió: “Aquí estamos hablando por todos los municipios del país, en defensa de un presupuesto que le sirva a la gente, y no uno que sólo le sirva al presidente. Defender el municipalismo es defender las demandas más sentidas de la gente, defender el centralismo es poner el presupuesto al servicio del presidente y denunciamos dos graves atracos por parte del gobierno federal al FAIS. El primero el del año 2025 y el segundo, el que se pretende cometer en 2026”.

El coordinador de los diputados federales del PAN, José Elías Lixa, señaló que, en términos reales, de todo el gasto federalizado hay una fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal que no se está respetando, porque 80% de los recursos se lo gasta la Federación y del 20% que queda, 16% lo tienen los estados y únicamente 4%, los municipios.

“Quiero decirle al alcalde Tabe que en el PAN vamos a respaldar la solicitud que hacen los alcaldes, para que se respete la fórmula establecida en las leyes y que ningún gobierno federal por grandote que se crea pueda agandallarse lo que no le corresponde”, destacó.