Suspenden discusión de dictamen de Ley Notarial por falta de quórum en Congreso CDMX

Sin contener su frustración, el presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso local, Diego Garrido López, acusó a los diputados de Morena, que de nueva cuenta le dan la espalda a la gente enferma de Covid-19, a quienes les urge tramitar su testamento.



Ello, debido a que no pudo realizarse la reunión de esta mañana, junto con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde discutirían y, en su caso, aprobarían reformas al Código Civil y a la Ley del Notariado, para permitir que notarios, a través de plataformas digitales, integren testamentos en situaciones extraordinarias, como contagiados por el coronavirus.



Sólo lograron enlazarse a la reunión cinco de la Comisión Registral y nueve de Justicia, “es decir, nos faltaba uno de cada grupo para lograr llevar a cabo en esta importante reunión”, sostuvo el diputado del PAN, que hasta en sus palabras mostraba su enojo.



Por parte de la Comisión Registral no asistieron los diputados de Morena: Esperanza Villalobos Pérez, Alberto Martínez Urincho, Guadalupe Morales Rubio, Lourdes Paz Reyes y Ricardo Fuentes, pero sí lo hicieron el presidente Diego Garrido, Valentín Maldonado (sin partido), Pablo Montes de Oca (PAN), Ernesto Jiménez (PRI) y Miguel Ángel Álvarez Melo (AES).



Mientras que de la Comisión de Administración, no asistieron los morenistas: Carlos Hernández Mirón, Eleazar Rubio Andarán, Yuriri Ayala, Nazario Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, Ricardo Ruiz, Lourdes Paz Reyes y Leticia Estrada, lo mismo que Christian Von Roehrich (PAN), así como Lizzete Clavel Sánchez y Teresa Ramos, ambas sin partido.



Aunque si lo hicieron: Jannete Guerrero Maya (PT), Jorge Gaviño Ambriz (PRD), Paula Soto Maldonado, Martha Ávila Ventura (ambas de Morena); Tonatiuh González Case (PRI), Diego Garrido López (PAN) y Eduardo Santillán Pérez (Morena), presidente de dicha Comisión.

Sin embargo, desde antes de las 11:15 horas que estaba programado el inició de la reunión de las comisiones unidas, ya estaba enlazado el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Ponciano López Juárez, quien también mostró su contrariedad al ver que no se realizaría la reunión por falta de quórum.



“Es una grosería para el invitado, que estos diputados irresponsables e inconscientes, que seguro les dieron línea, decidieron no asistir a esta importante reunión, sobre todo porque el dictamen ya está listo y hoy votaríamos por su aprobación”, comentó Garrido López.



Reforma permitiría tramitar testamento por internet

Explicó que estas reformas, “beneficiarían a mucha gente que en estos días les urge tramitar y obtener su testamento vía internet, por sufrir del Covid-19. Pero con esta actitud, sobre todo, de los diputados de Morena, no sólo le dan la espalda a los notarios, sino a quienes no pueden salir del hospital o casa por estar enfermos para poner en orden sus papeles”, denunció el panista.



Explicó que la importancia del dictamen, es que además de la Digitalización del Archivo General de Notarias, avanzaría la materia de testamentos extraordinarios vía electrónica para quienes están confinados.



Además, autoriza a que los notarios puedan hacer diligencias vía electrónica, con una firma electrónica notarial y, de esta forma, no se expongan para contagios a los notarios acudir a los hospitales o casa de los interesados.



Reforma permitiría tamitar testamento por internet Foto: Archivo

“Morena no entiende que esta pandemia está desbordada, y que hasta el Colegio de Notarios de la Ciudad de México destinó tiempo para conformar este dictamen, en el que también participaron el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, y el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano”, comentó.



Ante tal situación, Garrido López ve complicado convocar a una nueva reunión de las comisiones unidas, ya que tienen enfrente la discusión del Paquete Económico 2021, así como otras reuniones de comisiones, “por lo que este dictamen, lamentablemente, será aprobado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones”; es decir, hasta febrero próximo.

