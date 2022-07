Surfistas del Metro: desde el toldo de un tren hasta la montaña rusa, los insólitos sitios visitados por estos jóvenes

El video donde aparecen tres jóvenes en el toldo de un vagón de la Línea 9 del Metro se viralizó hace unos días, pues usuarios de redes reprobaron los hechos y señalaron que los jóvenes pusieron en riesgo su vida, aunque otros tantos aplaudieron la acción.

No obstante, este no es el único acto desafiante de altura y de autoridades que ha llevado a cabo este grupo de amigos, pues en el canal de YouTube Selerdios Ph aparecen videos donde se puede ver a los jovenes escalar edificios, estructuras de construcciones e incluso la extinta Montaña Rusa.

Hace siete meses, el joven de cabello rizado que aparece documentando el momento en que está arriba del vagón, y quien se hace llamar en redes sociales como "Seler", escaló la antena de la Torre Latinoamericana, donde se tomó una selfie y la compartió en sus redes sociales.

Sin protección y con solo un bastón para selfies en una mano y su celular en la otra, el joven llegó hasta el punto más alto del emblemático edificio.

Pero meses antes, el autodenominado rooftopper escaló la montaña rusa, aprovechando que el parque parecía estar sin vigilancia luego de que fuera cerrado en 2019, cuando dos personas murieron al caer del juego "La Quimera".

En el video aparecen tres jóvenes, quienes lo acompañan para grabar. Seler y sus amigos subieron a una de las colinas más altas del juego mecánico para tomarse fotos, e incluso mencionó que sintió miedo porque las maderas que forman el carril de la montaña rusa "están bien rotas, se ve bien desgastado [...], pero sí se siente súper inestable las tablas estas que dan soporte".

En esa ocasión, el joven dijo que subió a la montaña rusa "porque yo en mi infancia no tuve la oportunidad de venir a esta feria entonces ahorita me estoy desquitando todo eso [...] esperemos no nos cachen aquí", contó mientras estaba sentado en una de las partes más altas de la atracción.

Además, también escaló la Torre Mítikah, el edificio más grande de la Ciudad de México; el Hotel Hilton; el edificio Paradox Santa Fe, la Torre Reforma, entre otras construcciones de la Ciudad.

Pero no solo escala edificios, Seler o Selerdios también ha subido a grúas de edificios y helipuertos de reconocidas construcciones.

En diciembre pasado, Seler, como se nombra en redes sociales, dijo para esta casa editorial que desde hace tres años comenzó a escalar las edificaciones sin protección, ni permiso alguno, y señaló que durante su trayectoria ha escalado aproximadamente 60 edificios.

El término "Rooftopper" hace referencia a las personas que escalan rascacielos sin ninguna protección, y casi siempre de manera ilegal.



Habrá más seguridad en el Metro

Tras el video que se hizo viral en donde unos jóvenes viajan en el toldo de un tren, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que reforzará la seguridad en el Metro e hizo un llamado a los jóvenes para que no hagan este tipo de acciones porque más que una “travesura” ponen en peligro su vida y la de los demás.

A pregunta expresa si el STC presentaría una denuncia, señaló que no, pero que se reforzaría la vigilancia.

“A estos jóvenes porque puede parecer una travesura, una aventura, pero nada más ponen en riesgo su vida”,dijo.



