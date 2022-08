“Son cómodas", usuarios prueban las nuevas Ecobici que estrena la Benito Juárez y esta es su opinión

“Son cómodas y está padre estrenarlas”, dijo Arturo de la Cruz, usuario del sistema Ecobici quien este sábado utilizó una nueva bicicleta de color negro, en la alcaldía Benito Juárez.

En una semana, la Secretaria de Movilidad (Semovi) incrementó de 50 a 66 las renovadas cicloestaciones que ya brindan servicio con el nuevo sistema, en la alcaldía Benito Juárez con un disponible de 700 bicicletas nuevas de color negro.

Al respecto, Arturo de la Cruz resaltó que la espera fue mucha, pero “vale la pena, son más cómodas, lo único que no me gustó tanto es que es muy sensible la manija”, acotó.

Un punto que resaltó en el nuevo vehículo es la comodidad del asiento, además de que cuenta una canastilla que permite asegurar su equipo sin que haya temor de que se caiga.



Mientras que Omar Medina también coincidió en que hay una mejora en el sistema para facilitar desmontar y colocar la unidad “es más fácil y no se batalla tanto”. Sin embargo, remarcó que ha tenido problemas con los asientos “se bajan, me han tocado dos bicicletas con este problema en el asiento. Pero sin duda son mejores que las bicicletas rojas”.

Es importante destacar que Ecobici que las bicicletas negras se encuentran, por el momento, instaladas en cicloestaciones ubicadas en la Alcaldía Benito Juárez.

La Semovi informó que las unidades negras deben colocarse con aquellas del mismo color, y las rojas con las rojas.



El proceso de renovación de las unidades se mantendrá este año y el próximo 2023 comenzará su ampliación.

También Ecobici informó en sus redes sociales que aquellas personas que adquieran la anualidad y se registren como usuarios nuevos, podrán utilizar solo las bicicletas negras disponibles, por lo tanto, no podrán utilizar las bicicletas rojas.

La modernización y expansión de Ecobici que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México permitirá que pasen de 480 a 687 cicloestaciones y de 6 mil 500 a 9 mil 300 bicicletas, una vez que se concluya la fase de expansión, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y la incorporación de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán.

Entre las nuevas características que usan las bicicletas color negro es que no podrían sentir el cambio de velocidades, el asiento tiene talla marcada para ser más práctico su uso. Las cicloestaciones permitirán que cada usuario elija la bicicleta que desee y además que ya no tendrán que cargar la unidad.

