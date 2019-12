Sin placas nuevas, un millón de autos

Toluca, Méx.— Cerca de un millón de propietarios de vehículos con placas del Estado de México, modelos 2013 o anteriores, no realizaron la actualización de matrículas de identificación, por lo que no podrán verificar sus unidades y estarán impedidos para circular, advirtieron las autoridades.

Este 31 de diciembre vence el plazo para poder realizar el trámite de reemplacamiento al que estaban obligados los propietarios de 4.5 millones de vehículos matriculados en el Estado de México, informó la Secretaría de Finanzas.

De los 4.5 millones de autos que debían actualizar sus placas en un plazo que inició el 1 de julio y concluye el 31 de diciembre, realizaron el trámite y obtuvieron sus matrículas nuevas más de 3 millones, según el último corte.

Lo que implica que cerca de un millón de automotores no fueron reemplacados en el plazo establecido, ya sea porque salieron de circulación, los llevaron a otras entidades o sus propietarios no efectuaron el trámite.

Por lo que autoridades mexiquenses llamaron a los dueños de vehículos con modelos 2013 y anteriores que aún no realizan el trámite de actualización de placas a realizar el trámite vía electrónica antes del 31 de diciembre, a fin de evitar contratiempos, pues no habrá prórroga ni atención en oficinas sin cita previa.

A partir del 1 de enero de 2020, quienes no hayan realizado el trámite de cambio de placas y tengan vehículos con más de seis años de antigüedad no podrán verificar la emisión de contaminantes de sus vehículos y, por ende, no podrán obtener hologramas actualizados para circular, reiteraron autoridades de la Secretaría de Finanzas.

Hasta el 29 de diciembre, más de 18 millones de usuarios ingresaron al Portal de Servicios al Contribuyente, lo que representa, en promedio, 160 mil accesos diarios, de acuerdo con autoridades mexiquenses.

La Secretaría de Finanzas registró un promedio de 26 mil trámites diarios, lo que implica la atención a tres millones de contribuyentes, indicaron servidores públicos.

A dos días de que venza el plazo, más de 2 millones de contribuyentes ya recibieron sus placas, lo que equivale a 18 mil entregas diarias y cerca de un millón más de automovilistas que cuentan ya con fechas programadas para las primeras semanas del año.