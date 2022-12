"Sin mis niñas yo no tengo vida": A un mes de la muerte de Sofía y Esmeralda realizan misa en Iztacalco

A un mes de la muerte de Sofia y Esmeralda en una coladera de la alcaldía Iztacalco, el abogado Teófilo Benítez, quien representa el caso, señaló que hay una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable y se sumará una queja en la Comisión de Derechos Humanos de local (CDHCM).

En el lugar de los hechos en donde se ofició una misa, el penalista acusó que la FGJ dijo que no hay personas responsables, sin embargo, enfatizó que hay dos lineas de investigación que seguirán.

La primera es contra el Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas (Sacmex), mientras que la segunda contra de la alcaldía Iztacalco.

Lee también: ¡Café, agua, comida, ropa, lo que necesiten!": instalan centro de apoyo para peregrinos en la calzada Ignacio Zaragoza

Explicó que existe registros que apuntan a que, quien no atendió el reporte de la coladera fue Sacmex.

“Solamente hay dos responsables, Sacmex que pertenecen al Gobierno de la Ciudad, y quien leva a cabo este tipo de coladeras y mantenimiento, y también la propia alcaldía quienes ellos son con base a sus datos de prueba quienes señalen al responsable”, dijo.

Aseguró que interpondrás más denuncias y que el lunes, presentarán una queja ante la CDHCM en contra de Ernesto Alvarado, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas(Ceavi), pues este funcionario dijo a la madre de las víctimas, María Elvira Canchola que le darían 50 mil pesos en un cheque a su nombre que debía endosar a la propia comisión, irlo a cobrar para que volviera a entregar el monto.

Esos 50 mil pesos serían para pagar las urnas en donde depositaron los restos de las dos jóvenes.

Lee también. “Desde que entras, hay que dar dinero por todo”

Piden ayuda a León Larregui para exigir justicia

La madre de Sofia y Esmeralda, María Elvira Canchola, pidió apoyo al vocalista de Zoé, Leon Larregui, pues sus hijas tenían la ilusión de acudir a verlo.

Al término de la misa que se realizó a un mes de los hechos, justo en el lugar donde cayeron, la madre de la víctimas señaló que “quiero creer en que la justicia existe por primera vez”.

Señaló que ella está muerta en vida y que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de sus hijas, ya que ella no pidió estar en esa situación.

“Voy a ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo todo el tiempo del mundo. Sin mis niñas ya no tengo vida”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc