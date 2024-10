Lerma, Méx.— A un año de haberse inaugurado el servicio del Tren Interurbano El Insurgente en su tramo del Estado de México, las instalaciones no funcionan al 100%, pues entre los servicios inactivos están los elevadores de tres de las cuatro estaciones, cuya operación facilita a las personas con discapacidad desplazarse para abordar este medio de transporte.

Los afectados comentan que han tenido que recurrir a las escaleras eléctricas para llegar al área superior con ayuda de algún acompañante. Sin embargo, durante un recorrido por las estaciones ubicadas en el tramo mexiquense también se pudo observar escaleras eléctricas fuera de servicio.

“Es un desperdicio de instalaciones ya que lo principal no está listo, como lo es un elevador para quienes venimos con un bastón y no tenemos la reacción para subir en una escalera eléctrica, si se nos complica”, advirtió el señor Andrés.

También hay escaleras eléctricas fuera de servicio, lo cual dificulta el acceso a adultos mayores. FOTOS: ALEJANDRO VARGAS. EL UNIVERSAL

De acuerdo con el Reglamento del Tren Interurbano, el uso de los elevadores será preferentemente para personas con discapacidad, adultos mayores, personas embarazadas y sus acompañantes.

Sin embargo, ninguna persona puede aún hacer uso de ellos en la estación Lerma, pues los elevadores están bloqueados con una cinta amarilla que impide que sean utilizados, mientras que en las paradas de Metepec y Zinacantepec se impide el paso con un cono naranja.

“Sí hemos intentado usar el elevador, pero nos dicen los de seguridad que aún no están habilitados. Para no ocasionar un accidente, no están dejando subir, pero en el caso de las personas de la tercera edad como mi mamá, sí es indispensable porque no tan fácil suben las escaleras eléctricas y no se diga las fijas”, se quejó Ana Sofia.

El proyecto del Tren Interurbano El Insurgente en su primera y segunda etapa que llega hasta Santa Fe ha contado con una inversión de 100 mil millones de pesos y comprende 58 kilómetros de doble vía electrificada, una flota de 20 trenes eléctricos con capacidad para 718 pasajeros cada uno y cinco estaciones, cuatro de ellas ubicadas en el Estado de México y una en la Ciudad de México.

