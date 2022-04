Sí quiero ser candidata a gobernadora del Edomex: Alejandra del Moral

Toluca, Mex.— El programa del Salario Rosa, con el que se apoya económicamente a las amas de casa de escasos recursos, y que este año deberá cumplir la meta de llegar a 600 mil mujeres, se ha convertido en una valiosa herramienta para impulsar el desarrollo, la autonomía y el empoderamiento femenino en el Estado de México, asegura la secretaria de Desarrollo Social de esa entidad, Alejandra del Moral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria habla no sólo de sus retos al frente de la dependencia, sino de sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral de 2023, cuando se renueve la gubernatura mexiquense, y sin rodeos asegura que sí quiere ser gobernadora de la entidad, pero primero, ser la mejor secretaria de Desarrollo Social.

Un mes después de haberse estrenado como mamá de gemelos, una niña y un niño, la secretaria recibe a este diario en sus oficinas del Palacio de Gobierno, en donde despacha desde febrero pasado, cuando fue invitada por el gobernador Alfredo del Mazo a incorporarse a su gabinete.

Del Moral reconoce que aún hay muchas brechas que cerrar, pero subraya la importancia que el gobierno mexiquense le otorga a la política social, lo que se traduce en que siete de cada 10 pesos del presupuesto se invierten en programas sociales que impactan en el bolsillo y en el bienestar de las familias más pobres.

¿Cuál es su balance de los programas sociales del gobierno del Edomex?

—El Salario Rosa, para empezar, es un programa nuevo, un programa de nueva generación, que el gobernador Alfredo del Mazo desde campaña propuso y que creó una vez entrando de gobernador.

Al día de hoy, se tienen 500 mil beneficiarias, este año esperamos alcanzar 600 mil mujeres en este programa y el gobierno del estado, del gobernador Del Mazo, de las mujeres, destina siete de cada 10 pesos al desarrollo social del presupuesto total estatal, y un dato bien importante, que para mí es muy significativo, es que seis de cada 10 apoyos que entrega la Secretaría de Desarrollo Social son para mujeres.

El tema de las mujeres, más allá de ser sólo de género o de igualdad, es de desarrollo económico, de desarrollo social, de seguridad pública. Más o menos 52% de la población mexiquense somos mujeres, y emplear a una mujer es un beneficio económico, siempre las mujeres tenemos retos más fuertes, con resultados mayores, y con posibilidades de mucho más eficiencia y organización en cualquier empresa, en cualquier gobierno, es una tarea titánica, que hay mucho por hacer, hay muchas brechas todavía por cerrar.

Más allá del tema económico, ¿qué impacto social tiene la entrega del Salario Rosa?

—Los estudios dicen que todas las transferencias económicas, condicionadas o no condicionadas, o estas transferencias no monetarias como los útiles escolares, como uniformes, les permiten a las mujeres tener un poquito más de autonomía, y sobre todo, tener mucho más seguridad para sus familias; no hay deserción estudiantil, disminuye en un 35%, y evitando esa deserción, tenemos niños con muchas más oportunidades.

Por cada año de educación que un niño cubre, disminuye la mortalidad infantil, los matrimonios infantiles, y esto es como empezamos a ver las repercusiones positivas del Salario Rosa en las familias.

¿Qué le responde a los opositores que tachan este programa de clientelar?

—A final de cuentas, los que estamos en política sabemos que es parte un poquito del juego. Lo que a mí me parece bien importante resaltar, y no caer en ese juego político, son los resultados que está dando este programa, en donde tienes mujeres de carne y hueso que sienten el beneficio, el apoyo del gobierno del estado, que han sentido la cercanía del gobernador y que hoy ellas tienen un beneficio en becas.

También el Salario Rosa impacta en el tema agropecuario, el Salario Rosa tiene todas estas vertientes que les permiten a las mujeres ser mucho más productivas, ser mucho más eficientes, pero sobre todo, ser un pilar mucho más sólido en sus casas.

¿Cree usted que el Edomex es un gobierno feminista?

—Sin duda alguna. El gobernador lo ha mostrado desde el primer minuto de su gobierno, [es] un gobernador que cree en las mujeres, que pasó sólo del discurso, nuevamente lo comento, a los hechos [me remito], en donde hoy las mujeres tenemos una participación real en el gobierno y eso tiene una repercusión también positiva.

Mientras más mujeres estemos en puestos de [toma de] decisiones, le permite también a las instituciones, en este caso al gobierno, ser más eficiente, mucho más efectivo.

¿Cómo vive el Edomex la nueva realidad democrática?

—El Estado de México es tan plural, que somos oposición en cualquier lugar del estado, yo creo que eso habla de una gran madurez política en la entidad y eso nos permite a todos poder tener muchas más coincidencias en cómo hacer buena política.

A todos nos conviene llevarnos bien, no solamente por el trabajo político, sino por dar resultados a la ciudadanía.

¿Cómo ve al PRI, su partido?

— Pues qué puedo decir, fui presidenta del partido casi cuatro años, así que yo creo que es un instituto que sabe reponerse a las adversidades, es un partido que sabe escuchar, que las lecciones que nos dio la ciudadanía con el voto fueron aprendidas, y que eso tiene como resultado la recuperación de 2021.

¿Cómo se visualiza usted después de que termine el sexenio del gobernador Del Mazo Maza?

—Yo siempre he dicho que vamos un día a la vez. Hoy estoy disfrutando ser secretaria de Desarrollo Social, muy agradecida con el gobernador, muy comprometida con mi estado y tenemos que caminar con pies de plomo, un día a la vez.

¿Le gustaría ser gobernadora?

—Yo creo que a quién no le gustaría ser gobernador si eres una administradora pública de toda la vida, [una] política; yo creo que sí, sí me gustaría ser gobernadora, pero primero quiero ser la mejor secretaria de Desarrollo Social.

¿Al Estado de México le vendría bien una mujer al frente del gobierno?

— Al Estado de México, al estado de Aguascalientes, al estado de Baja California, a los 32 estados de la República y a la Ciudad de México, ya le tocaría [el turno] a una mujer, claro que sí estarían listos.